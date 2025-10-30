MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tablo hediye etti.

TABLO DETAYLARI

Hediye edilen tablonun üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi, imzası, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsu yer aldı. Ayrıca tabloda Bahçeli'nin "Cumhuriyetimizin 102'nci yılı kutlu olsun" mesajı da yer aldı.