 Merve Yaz

Külliye'de üçüncü Terörsüz Türkiye zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 ay içinde üçüncü kez DEM Parti heyetini kabul edecek. Aynı gün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nda sunum yapacak.

30.10.2025
30.10.2025
örgütü 'nın Öcalanın çağrısıyla önce silah bırakması, ardından da 'den çekilme kararı sonrası '' hedefi kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyetini kabul edecek.

Külliye'de üçüncü Terörsüz Türkiye zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek

Görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen son durum, sahadaki yansımaları ve atılacak yasal adımların konuşulması bekleniyor.

TBMM'DE TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAİSİ

Aynı zamanda gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de olacak. Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sunum yapacak.

Külliye'de üçüncü Terörsüz Türkiye zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek

Adalet Bakanı Tunç, sürece dair atılacak yasal adım noktasında komisyonun önerilerini dinleyecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın da komisyona gelerek sahadaki son durum hakkında bilgi vermesi yine beklentiler arasında...

Külliye'de üçüncü Terörsüz Türkiye zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek

Son dinlemelerin yapılmasının ardından komisyonda yasal bir çerçeve çizilmesi için rapor hazırlanacak.

Her parti grubu kendi çalışmasını yapacak, sonrasında ortak bir metinde uzlaşılmasının ardından Genel Kurulu'na sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - DEM Parti görüşmesinin saati belli oldu
Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama! Dikkat çeken 3 kavram vurgusu
