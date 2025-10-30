AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha

Balıkesir sallanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde merkez üssü Sındırgı ilçesi olan bir deprem daha oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremin artçıları devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin şiddetini 3.5 olarak açıkladı.

Saat 08:28'de meydana gelen depremin derinliği ise 6.21 km olarak kaydedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1983769295407419827