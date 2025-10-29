Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Sındırgı depremi sonrası uzman isimden kritik uyarı: Beş fay hattı deprem üretmeye yaklaşıyor

Ekim 29, 2025 17:15
1
Uzman isimden kritik uyarı: Beş fay hattı deprem üretmeye yaklaşıyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen İstanbul ve İzmir’de de hissedilen 6.1'lik depremin ardından gözler yeniden Marmara ve Ege bölgelerine çevrildi. Uzmanların peş peşe açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir depreminin ardından yaptığı açıklamada beş fayın uzun süredir kırılmadığını belirterek, "Bu fayların deprem üretme zamanları yaklaşıyor" uyarısında bulundu.

 

2

İzmir’de düzenlenen “Deprem Farkındalığı” söyleşisinde konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, kentteki aktif fay hatlarına dikkat çekti. Sözbilir, bazı fayların uzun süredir hareket etmediğini belirterek, bu fayların yeniden deprem üretme potansiyelinin arttığı uyarısında bulundu.

3

BirGün'ün haberine göre; Prof. Dr. Sözbilir, İzmir'in yaklaşık 8 bin 500 yıllık yerleşim geçmişi boyunca birçok kez depremlerle hasar gördüğünü hatırlattı. Kentteki fay hatlarını tespit ettiklerini ve bu fayların geçmişte ürettikleri depremleri, aynı zamanda bir sonraki depreme kadar geçen süreleri belirlediklerini söyledi.

4

Sözbilir, elde edilen veriler ışığında Seferihisar, Tuzla, Gülbahçe, Bergama ve Menemen faylarının uzun bir süredir deprem üretmediğini belirtti. 

5

Bu durumun, söz konusu fayların deprem üretme zamanlarının yaklaştığı anlamına geldiğini ifade etti. Buna karşılık, İzmir, Yeni Foça ve Dağkızılca faylarının ise yakın dönemde deprem üretmesinin beklenmediğini dile getirdi.

6

Prof. Dr. Sözbilir, sunumunda mevcut yapı stokunun durumuna da dikkat çekerek, olası bir depremde kentteki yapıların ciddi risk taşıdığını vurguladı. Bu bağlamda, İzmir deprem master planının yenilenmesi gerektiğini dile getirdi.

7

8

Ayrıca, tüm afetlere dirençli bir İzmir oluşturulması için İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamındaki eylemlerin hızla tamamlanmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Sözbilir, bu planın 2030 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.