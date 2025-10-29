Sındırgı depremi sonrası uzman isimden kritik uyarı: Beş fay hattı deprem üretmeye yaklaşıyor

Kategoriler
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen İstanbul ve İzmir’de de hissedilen 6.1'lik depremin ardından gözler yeniden Marmara ve Ege bölgelerine çevrildi. Uzmanların peş peşe açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir depreminin ardından yaptığı açıklamada beş fayın uzun süredir kırılmadığını belirterek, "Bu fayların deprem üretme zamanları yaklaşıyor" uyarısında bulundu.
İzmir’de düzenlenen “Deprem Farkındalığı” söyleşisinde konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, kentteki aktif fay hatlarına dikkat çekti. Sözbilir, bazı fayların uzun süredir hareket etmediğini belirterek, bu fayların yeniden deprem üretme potansiyelinin arttığı uyarısında bulundu.
BirGün'ün haberine göre; Prof. Dr. Sözbilir, İzmir'in yaklaşık 8 bin 500 yıllık yerleşim geçmişi boyunca birçok kez depremlerle hasar gördüğünü hatırlattı. Kentteki fay hatlarını tespit ettiklerini ve bu fayların geçmişte ürettikleri depremleri, aynı zamanda bir sonraki depreme kadar geçen süreleri belirlediklerini söyledi.
Sözbilir, elde edilen veriler ışığında Seferihisar, Tuzla, Gülbahçe, Bergama ve Menemen faylarının uzun bir süredir deprem üretmediğini belirtti.
Bu durumun, söz konusu fayların deprem üretme zamanlarının yaklaştığı anlamına geldiğini ifade etti. Buna karşılık, İzmir, Yeni Foça ve Dağkızılca faylarının ise yakın dönemde deprem üretmesinin beklenmediğini dile getirdi.
Prof. Dr. Sözbilir, sunumunda mevcut yapı stokunun durumuna da dikkat çekerek, olası bir depremde kentteki yapıların ciddi risk taşıdığını vurguladı. Bu bağlamda, İzmir deprem master planının yenilenmesi gerektiğini dile getirdi.
Ayrıca, tüm afetlere dirençli bir İzmir oluşturulması için İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamındaki eylemlerin hızla tamamlanmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Sözbilir, bu planın 2030 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.