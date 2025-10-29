Sındırgı depremi sonrası uzman isimden kritik uyarı: Beş fay hattı deprem üretmeye yaklaşıyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen İstanbul ve İzmir’de de hissedilen 6.1'lik depremin ardından gözler yeniden Marmara ve Ege bölgelerine çevrildi. Uzmanların peş peşe açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir depreminin ardından yaptığı açıklamada beş fayın uzun süredir kırılmadığını belirterek, "Bu fayların deprem üretme zamanları yaklaşıyor" uyarısında bulundu.