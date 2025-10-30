Dolar güne yükselişle başladı! İşte 30 Ekim 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro fiyatı

İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar ve yatırımcılar döviz kurlarını yakından takip ediyor. Vatandaşlar "1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Dolar endeksi Salı günü yaklaşık 98,6'ya gerileyerek bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne?

ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşüresinin ardından 30 Ekim güncel fiyatlar şöyle şekillendi...

30 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU

Dolar/TL saat 08:20 itibarıyla 41,9818 (alış) 41,9918'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 49,0931 TL seviyelerinde seyrediyor.