Siverek'te fener alayı yürüyüşü düzenlendi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şanlıurfa'nın Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüşte, Kanlıkuyu Parkı'nda bir araya gelen asker, polis ve yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na bando eşliğinde yürüdü. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte birçok vatandaş, küçük çocuklarını omuzlarına alarak korteje katıldı. Etkinlik, sanatçı Ferat Öngür tarafından verilen konserle sona erdi.