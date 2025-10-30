Siverek'te fener alayı yürüyüşü düzenlendi!

Şanlıurfa'nın Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüşte, Kanlıkuyu Parkı'nda bir araya gelen asker, polis ve yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na bando eşliğinde yürüdü. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte birçok vatandaş, küçük çocuklarını omuzlarına alarak korteje katıldı. Etkinlik, sanatçı Ferat Öngür tarafından verilen konserle sona erdi.