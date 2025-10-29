70 yaşındaki kadının 'Cumhuriyet ve Atatürk' şiiri yoğun ilgi gördü

Elazığ'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 70 yaşındaki Kıymet Diler'in okuduğu şiir sosyal medyada rekor kırdı.

Şahinkaya İlkokulu ve Ortaokulu'nda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla program düzenlendi. Beyaz tülbentli ve şalvarlı 70 yaşındaki Kıymet Diler de okulda okuyan torunu için programa katıldı. Kıymet Diler, etkinlikte "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu bir şiir okudu.

Okul Müdürü Alparslan Kılınç, Diler'in okuduğu şiir "Şahinkaya İlk/Ortaokulu'nda Cumhuriyetimizin 102. yılını öğrenci ve velilerimizle büyük bir coşkuyla kutladık. Teyzemiz de okuduğu Cumhuriyet şiiri ile bizleri coşkulandırdı. Teyzemize çok teşekkür ederiz." sözleriyle paylaştı. Vali Numan Hatipoğlu da videoyu paylaştı.