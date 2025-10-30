Ehliyetini yenilemeyen trafiğe çıkamayacak! Yarın son gün

Kategoriler
Eski tip sürücü belgelerinde sona gelindi. Sürücülere 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle eskilerinin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025'te sona erecek. Vatandaşlar yarına kadar ehliyetlerini 15 TL karşılığında yenileyebiliyor. Yenilemeyenler ise 7 bin 438 lira yenileme ücreti ödemek zorunda kalacak. İşte tüm detaylar...
Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016’dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre, yarın sona erecek.
Eski tip ehliyetler, yarına kadar 15 lira ödenerek yenilenebiliyor. Bu tarihe kadar işlem yapmayanların sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.
1 Kasım itibarıyla ise B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruşa yükselecek.
Ancak 1 milyon 856 bin 96 kişi hâlâ eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor. Bugüne kadar yenileme işlemi yapanların sayısı ise 35 milyon 609 bin 477’ye ulaştı.