Cumhurbaşkanı Erdoğan - DEM Parti görüşmesinin saati belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beştepe'de DEM Parti İmralı Heyeti ile görüşecek. Görüşmede Kürt meselesinin çözümü için başlatılan süreçte atılacak hukuki adımlar ele alınacak.

Görüşmede 'Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ndeki son gelişmeler ele alınacak.

PKK'nin Türkiye'den çekilme kararı sonrası atılacak hukuki adımların görüşmede ele alınması bekleniyor.

BEŞTEPE'DE BİR ARAYA GELECEKLER

Yarınki görüşme DEM Parti İmralı Heyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçüncü görüşmesi olacak.

Birinci görüşme; 10 Nisan'da DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan ile yaşamını yitiren Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'nin Erdoğan ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelmesiyle gerçekleşti.

