Kadın ve erkek millilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla A Milli Erkek Futbol Takımı ve A Milli Kadın Futbol Takımı, milli takımların sosyal medya hesabından kutlama videosu paylaştı. Cumhuriyet'i anlatan ortak metnin okunduğu videoda ayrıca A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası da yer aldı.

"ÇOCUKLARIN GÜLÜŞÜ GENÇLERİN UMUDU KADINLARIN SESİ"

Milliler videoda, "Cumhuriyet bizim için Atatürk’ün bize bıraktığı en büyük armağan ve sonsuz bir gurur demek. Kardeşlik ve inanç demek. Atatürk’ün bize bıraktığı en büyük armağan Cumhuriyet, bizim için bağımsızlığımızın simgesi, sonsuz bir gurur, kararlılıkla mücadele, eşitlik, kardeşlik ve özgürlüğün simgesi, umut ve çağdaşlaşma, umut ve cesaret demek. Çocukların gülüşü, gençlerin umudu, kadınların sesi, bağımsızlığımızın adı, mücadele, inanç, gelecek demek. Yurdumun her taşının üstünde Atatürk’ün gölgesi demek. Cumhuriyet benim için kadınlara verilen eşitlik demek. Cumhuriyet demek; egemenliğin kayıtsız, şartsız halkın olması demek. Ve cumhuriyet demek; ilimin, bilimin, sporun ışığında gençleri yetiştirmek demek" ifadelerinin bulunduğu metni okudu.

Videonun sonunda ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafıyla beraber 'Cumhuriyet’in 102. yılı kutlu olsun' yazısı paylaşıldı.