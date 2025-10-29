Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kadın ve erkek millilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

A Milli Erkek Futbol Takımı ve A Milli Kadın Futbol Takımı, yayımladıkları ortak bir videoyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 16:47
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 16:47

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla A Milli Erkek Takımı ve A Milli Kadın Futbol Takımı, milli takımların sosyal medya hesabından kutlama videosu paylaştı. Cumhuriyet'i anlatan ortak metnin okunduğu videoda ayrıca A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası da yer aldı.

Kadın ve erkek millilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

"ÇOCUKLARIN GÜLÜŞÜ GENÇLERİN UMUDU KADINLARIN SESİ"

Milliler videoda, "Cumhuriyet bizim için ’ün bize bıraktığı en büyük armağan ve sonsuz bir gurur demek. Kardeşlik ve inanç demek. Atatürk’ün bize bıraktığı en büyük armağan Cumhuriyet, bizim için bağımsızlığımızın simgesi, sonsuz bir gurur, kararlılıkla mücadele, eşitlik, kardeşlik ve özgürlüğün simgesi, umut ve çağdaşlaşma, umut ve cesaret demek. Çocukların gülüşü, gençlerin umudu, kadınların sesi, bağımsızlığımızın adı, mücadele, inanç, gelecek demek. Yurdumun her taşının üstünde Atatürk’ün gölgesi demek. Cumhuriyet benim için kadınlara verilen eşitlik demek. Cumhuriyet demek; egemenliğin kayıtsız, şartsız halkın olması demek. Ve cumhuriyet demek; ilimin, bilimin, sporun ışığında gençleri yetiştirmek demek" ifadelerinin bulunduğu metni okudu.

Kadın ve erkek millilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

Videonun sonunda ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafıyla beraber 'Cumhuriyet’in 102. yılı kutlu olsun' yazısı paylaşıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
29 Ekim'de tavuk döner ve ayranı 29 liradan sattılar
29 Ekim'de duygulandıran anlar! Türk bayrağı sevgisi takdir topladı
ETİKETLER
#Futbol
#atatürk
#a milli futbol takımı
#Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
#Cumhuriyet Bayramı
#A Milli Kadın Futbol Takımı
#Necla Güngör Kırağası
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.