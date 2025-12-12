Aralık enflasyon ne zaman açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı belli olacak

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınlayacağı Kasım ayı enflasyon rakamları, hem kira artış oranını hem de milyonlarca memur ve emeklinin yeni yılda alacağı zam oranını etkileyecek. Enflasyonun Aralık ayındaki seyrine ilişkin beklentiler artarken, açıklanacak veriler için geri sayım başladı.

ARALIK ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayına ilişkin enflasyon oranının 5 Ocak 2026 Pazartesi günü duyurulması bekleniyor. Normal koşullarda her ayın 3’ünde yayımlanan enflasyon verilerinin, 3 Ocak’ın Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle iki gün gecikmeyle açıklanması beklenmektedir. Böylece hem kira artış oranı hem de memur ve emeklilerin yeni yılda alacağı zam oranının belirlenmesinde esas alınacak veri bu tarihte netleşmiş olacak.

Yeni yıl için belirleyici olacak Aralık verilerinin, Kasım ayında ortaya çıkan ılımlı aylık enflasyonun ardından nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Kasım verilerinin ardından yaptığı açıklamada, gıda fiyatlarının normalleştiğini ve aylık enflasyondaki seyrin Aralık ayında da benzer şekilde devam edebileceğini belirtmişti.

KASIM 2025 ENFLASYON ORANI KAÇTI?

TÜİK tarafından açıklanan Kasım 2025 verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 0,87 olarak ölçüldü. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak kaydedildi. Yurt içi üretici fiyat endeksi bu dönemde aylık yüzde 0,84 artarken, yıllık bazda yüzde 27,23 seviyesine ulaştı.

SON 5 AYLIK ENFLASYON ORANLARI

Kasım ayında yüzde 0,87, Ekim ayında yüzde 2,55, Eylül ayında yüzde 3,23 ve Ağustos ayında yüzde 2,04 oranında enflasyonda artış kaydedildi. Bu dönem boyunca enflasyon, aylık bazda farklı seviyelerde gerçekleşirken, yıl genelindeki fiyat eğiliminin belirlenmesinde etkili oldu. Kasım ayındaki düşük oran ise yılın son iki ayında enflasyonun hangi yöne evrileceğine dair değerlendirmelerin merkezinde yer aldı.

Son 5 aylık enflasyon oranları: