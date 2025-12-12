Hogwarts Legacy 2 ne zaman çıkacak? 2026'da gelebilir

Hogwarts Legacy, Harry Potter evreninde geçen açık dünya yapısıyla 2023 yılındaki çıkışından bu yana güçlü bir ilgi gördü. Warner Bros Discovery ise bu başarıyı yeni bir devam oyunu için değerlendirdiklerini daha önce açıklamıştı.

HOGWARTS LEGACY 2 ÇIKIŞ TARİHİ

Warner Bros Discovery, Hogwarts Legacy’nin ardından serinin ikinci oyunu için erken geliştirme sürecinin başladığını doğruladı. Şirket CFO’su Gunnar Wiedenfels’in geçen yıl yaptığı açıklamada, yeni oyunun “birkaç yıl” içinde yayınlanmasının hedeflendiği ifade edildi. Bu çerçevede şirket, Hogwarts Legacy 2 için net bir tarih sunmadı ancak çıkış dönemine dair tahmini bir zaman aralığı paylaştı. Yapılan açıklamalara göre oyunun 2026 veya 2027 yıllarında piyasaya sürülmesi öngörülüyor.

Geliştirici Avalanche Software, ilk oyun için herhangi bir genişletme paketi üzerinde çalışmadığını, tüm odağın devam oyununa yönlendirildiğini belirtmişti. Hogwarts Legacy’nin geniş satış başarısının ardından ikinci oyunun geliştirme sürecinin hız kazandığı aktarılsa da, ekip hikaye ve oynanış detaylarına dair hiçbir açıklamada bulunmadı. Bu nedenle devam oyununa ilişkin bilgiler yalnızca şirketin resmi duyurularıyla sınırlı kaldı.

HOGWARTS LEGACY 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Warner Bros Discovery’nin geçen seneki açıklamalarında, Hogwarts Legacy 2’nin henüz erken geliştirme aşamasında olduğu ifade edilmişti. Bu nedenle oyunun çıkış dönemine ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı. Ancak şirket yönetimi, geliştirme sürecinin birkaç yıl süreceğini belirterek 2026 veya 2027 yıllarını işaret etti.

Öte yandan 12 Aralık itibarıyla Hogwarts Legacy’nin Epic Games’te sınırlı süre ücretsiz erişime açılması dikkat çekti. Oyun dünyasında bu adım, ikinci oyunun hazırlıklarının hızlandığına yönelik yorumlara neden olurken, şirket resmi kanallarından bu yönde herhangi bir açıklama yapılmadı.

HOGWARTS LEGACY NE ZAMAN ÇIKMIŞTI?

Hogwarts Legacy, Avalanche Software tarafından geliştirilerek Harry Potter evreninde geçen açık dünya bir rol yapma oyunu olarak 10 Şubat 2023’te piyasaya sürüldü. Oyun, Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S platformları için aynı yıl içinde erişime açıldı. Hikâyesi, 1800’lerin sonlarında geçen büyü dünyasına dayanan yapım, kısa sürede büyük bir satış başarısı yakaladı ve geniş oyuncu kitlesine ulaştı.