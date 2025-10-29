Battlefield 6’nın bedava sürümü çıktı!

Battlefield evreni büyümeye devam ediyor. EA, Battlefield 6’nın uzun süredir konuşulan ücretsiz versiyonu Battlefield REDSEC’i nihayet erişime açtı. Bugünden itibaren tüm PC ve konsol sahipleri, oyunu hiçbir ücret ödemeden indirip oynamaya başlayabiliyor. İlk tanıtım fragmanı da oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı.

BATTLEFİELD RUHU ÜCRETSİZ GELİYOR

REDSEC, satış rekorları kıran Battlefield 6’nın tüm teknik ve görsel gücünü taşıyor. Oyunun ana sürümünde yer alan dinamiklerin tamamı bu versiyona da entegre edilmiş. Grafikler, silah fiziği, patlama efektleri… Hepsi aynı seviyede. Üstelik REDSEC sadece klasik Battle Royale değil; içinde “Gauntlet” adında farklı bir oyun modu da bulunuyor.

İKİ FARKLI SAVAŞ ALANI: BATTLE ROYALE VE GAUNTLET

Battle Royale modunda 100 oyuncu paraşütle geniş bir haritaya iniş yapıyor. Herkesin hedefi basit: hayatta kalan son kişi olmak. Gauntlet modunda ise işler biraz daha karmaşık. Takımlar, şifre çözme, hedef imha etme, bölgeyi koruma ya da patlayıcı taşıma gibi görevlerle rakiplerine üstünlük sağlamaya çalışıyor.

Her iki modda da zaman ilerledikçe harita daralıyor, oyuncular birbirine yaklaşıyor ve rekabet giderek sertleşiyor. Üstelik tank, helikopter, hatta insansız kara araçları bile savaş alanında kullanılabiliyor.

PORTAL MODU DA ÜCRETSİZ

EA, REDSEC’te bir sürpriz daha yaptı: Battlefield 6'nın Portal modu artık tamamen ücretsiz. Bu mod sayesinde oyuncular topluluk tarafından oluşturulan haritaları ve özel oyun modlarını deneyebiliyor. Kısacası REDSEC, yalnızca bir Battle Royale değil, aynı zamanda oyuncuların hayal gücünü serbest bırakacağı dev bir oyun alanı.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum (1080p @30 FPS – düşük ayarlar):

Windows 10

AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400

16 GB RAM

AMD Radeon RX 5600 XT 6GB / Nvidia RTX 2060 / Intel Arc A380

DirectX 12

HDD – 55 GB boş alan

Önerilen (1440p @60 FPS – yüksek ayarlar veya 1080p @80 FPS+ düşük ayarlar):