 | Serhat Yıldız

Battlefield 6’nın bedava sürümü çıktı!

EA, Battlefield 6’nın ücretsiz Battle Royale modu REDSEC’i tüm oyunculara açtı. Oyun, Warzone ve PUBG’ye dişli bir rakip olmaya geliyor.

29.10.2025
29.10.2025
Battlefield evreni büyümeye devam ediyor. EA, Battlefield 6’nın uzun süredir konuşulan ücretsiz versiyonu Battlefield REDSEC’i nihayet erişime açtı. Bugünden itibaren tüm PC ve sahipleri, oyunu hiçbir ücret ödemeden indirip oynamaya başlayabiliyor. İlk tanıtım fragmanı da oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı.

BATTLEFİELD RUHU ÜCRETSİZ GELİYOR

REDSEC, satış rekorları kıran Battlefield 6’nın tüm teknik ve görsel gücünü taşıyor. Oyunun ana sürümünde yer alan dinamiklerin tamamı bu versiyona da entegre edilmiş. Grafikler, silah fiziği, patlama efektleri… Hepsi aynı seviyede. Üstelik REDSEC sadece klasik Battle Royale değil; içinde “Gauntlet” adında farklı bir oyun modu da bulunuyor.

Battlefield 6’nın bedava sürümü çıktı!

İKİ FARKLI SAVAŞ ALANI: BATTLE ROYALE VE GAUNTLET

Battle Royale modunda 100 oyuncu paraşütle geniş bir haritaya iniş yapıyor. Herkesin hedefi basit: hayatta kalan son kişi olmak. Gauntlet modunda ise işler biraz daha karmaşık. Takımlar, şifre çözme, hedef imha etme, bölgeyi koruma ya da patlayıcı taşıma gibi görevlerle rakiplerine üstünlük sağlamaya çalışıyor.

Her iki modda da zaman ilerledikçe harita daralıyor, oyuncular birbirine yaklaşıyor ve rekabet giderek sertleşiyor. Üstelik tank, helikopter, hatta insansız kara araçları bile savaş alanında kullanılabiliyor.

Battlefield 6’nın bedava sürümü çıktı!

PORTAL MODU DA ÜCRETSİZ

EA, REDSEC’te bir sürpriz daha yaptı: Battlefield 6'nın Portal modu artık tamamen ücretsiz. Bu mod sayesinde oyuncular topluluk tarafından oluşturulan haritaları ve özel oyun modlarını deneyebiliyor. Kısacası REDSEC, yalnızca bir Battle Royale değil, aynı zamanda oyuncuların hayal gücünü serbest bırakacağı dev bir oyun alanı.

Battlefield 6’nın bedava sürümü çıktı!

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum (1080p @30 FPS – düşük ayarlar):

  • Windows 10
  • AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i5-8400
  • 16 GB RAM
  • AMD Radeon RX 5600 XT 6GB / Nvidia RTX 2060 / Intel Arc A380
  • DirectX 12
  • HDD – 55 GB boş alan

Önerilen (1440p @60 FPS – yüksek ayarlar veya 1080p @80 FPS+ düşük ayarlar):

  • Windows 11
  • AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-10700
  • 16 GB RAM
  • AMD Radeon RX 6700-XT / Nvidia RTX 3060 Ti / Intel Arc B580
  • DirectX 12
  • SSD – 80 GB boş alan
ETİKETLER
#Oyuncak Makinesi
#Konsol
#Battlefield Redsec
#Battlefield 6
#Battle Royale
#Free-to-play
#Pc
#Teknoloji
