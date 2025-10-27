Steam rakibi oyun dağıtım platformu Çin'den geliyor: İsmi ve özellikleri belli oldu

TikTok'un sahibi ByteDance, oyun dünyasının devi Steam'e rakip olmayı hedefleyen "GameTop" adında yeni bir oyun dağıtım platformu üzerinde çalışıyor. Yeni platform, kullanıcı odaklı içerik (UGC), sosyal özellikler ve geliştirici araçlarına odaklanacak.

GAMETOP İÇİN İŞE ALIMLAR BAŞLADI

Çin teknoloji medyası Tech Planet'in haberine göre, ByteDance GameTop için personel alımına başladı. Şirket, GameTop projesini, "kişiselleştirilmiş oyun deneyimleri sunmak, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik için araçlar sağlamak ve topluluk etkileşimi için entegre bir oyuncu sosyal merkezi sunmak üzere tasarlanmış uluslararası bir oyun dağıtım platformu" olarak tanımlıyor.

Yayımlanan iş ilanları, GameTop'un kullanıcı operasyonları ekibinin; kullanıcı büyümesi, aktivasyonu, elde tutulması ve yeniden etkileşimi konularından sorumlu olacağını gösteriyor.

Şirket, kullanıcı etkinliğini ve katılımını artırmak için oyuncu segmentasyonu, seviye sistemleri, ödüller ve rozetler sunmayı planlıyor. Ayrıca içerik, ürün ve para kazanma ekipleri arasındaki çapraz fonksiyonlu iş birliği, platformun geliştirilmesinde temel rol oynayacak.

Google Play Store'da, 200'den fazla çevrimdışı mini oyun ve temel sosyal özellikler sunan, Pylon Games adlı farklı bir geliştirici tarafından yayınlanmış GameTop adlı mevcut bir uygulama var. Şirketin geliştirdiği platform ile uygulamanın arasında herhangi bir bağlantı olup olmadığı ise henüz net değil.

Eğer hayata geçirilirse GameTop, ByteDance'ın uluslararası oyun dağıtım alanındaki en iddialı hamlesi olacak.