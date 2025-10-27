Menü Kapat
22°
Yapay zeka içeriklerine etik önlem şartı: Türk akademisyenden 'bu ibare zorunlu olmalı' uyarısı

Yapay zeka ile üretilen video, görsel ve seslerin gerçeğinden ayırt edilemez hale gelmesi, uzmanları etik kullanım konusunda harekete geçirdi. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yasin Kaya, artan dolandırıcılık vakalarına ve kaybolan gerçeklik algısına karşı içeriklere "yapay zeka ile Üretilmiştir" ibaresinin eklenmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin etik kullanımı için yeni önlemler alınması ve 'yapay zeka ile üretilmiştir' ibaresi eklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Yasin Kaya, bu içeriklerin etik kullanımı için yeni önlemler şart olduğuna dikkat çekti.

Teknoloji geliştikçe gerçek ile yapayın sınırı ortadan kalktı. Son yıllarda yapay zeka hayatımızın her alanına girerken yapay zeka uygulamalarıyla yapılan görseller ve sesli videolar artık gerçeğinden neredeyse ayırt edilemiyor. Bu video ve fotoğraflar kimi zaman dolandırıcılar tarafından da kullanılarak vatandaşlar mağdur ediliyor. Uzmanlar ise bu içeriklerin paylaşıldığı mecralarda, 'yapay zeka ile üretilmiştir' ibarelerinin yazılmasının uygun olacağını belirtiyor.

Konuyla ilgili Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Yasin Kaya, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Yapay zeka içeriklerine etik önlem şartı: Türk akademisyenden 'bu ibare zorunlu olmalı' uyarısı

"GERÇEKLİK ALGISI YİTİRİLİYOR"

Yapay zekanın artık metin üretmenin ötesine geçtiğini belirten Doç. Dr. Yasin Kaya, "Artık yapay zeka sadece metin üretmiyor. Video, görsel, ses üretiyor ve ses taklidi yapabiliyor. Sokak röportajları çok popüler hale geldi. Kolay bir üretim, güzel bir prodüksiyon oluyor ama bunlar beraberinde dezavantaj ile birlikte geliyor. Bu video ve görseller, gerçeklik algısının yitirilmesine sebep oluyor. Bu nedenle yapay zeka ile içerik üretmenin de bazı sorumlulukları var. Kullanıcılar artık üretilen videoların gerçek mi yoksa yapay zeka ile mi üretildiği konusunda bazen çelişkiye düşebiliyor. Bazı videolar komiklik için hazırlanmış oluyor ama altından örtülü mesajlar verilebiliyor ve insanlar bunu gerçek sanıyor" diye konuştu.

Yapay zeka içeriklerine etik önlem şartı: Türk akademisyenden 'bu ibare zorunlu olmalı' uyarısı

Yapay zeka ile üretilen içeriklerin, 'Bu içerik, yapay zeka ile üretilmiştir' şeklinde belirtilmesi gerektiğine değinen Doç. Dr. Kaya, "Bir kişinin sesi, görüntüsü kopyalanabiliyor. teknolojisi var, kişinin sadece yüzü, sesi değil mimikleri dahi kopyalanabiliyor. Sizin istediğiniz içerikle video üretmenizi sağlıyor. Burada bazı yasal zorunluluklar var. Örneğin kişinin sesi, yüzü, görüntüsü kişisel veridir. Ancak sosyal medyada her türlü videomuzu kolayca paylaştığımız için buradaki sesimiz, görüntümüz taklit edilerek bizim üretmediğimiz videolar üretilebilir, istenilen içeriklerde konuşturulabiliriz. Bunlara dikkat etmek lazım" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka içeriklerine etik önlem şartı: Türk akademisyenden 'bu ibare zorunlu olmalı' uyarısı

Türkiye'de bu konuda yasal düzenlemelerin henüz tamamlanmadığını ifade eden Kaya, "Kişisel verilerin korunma kanunu ve telif hakkı kanunu bazı kısımları kapsıyor. Türk Ceza Kanunu konularını kapsıyor ama tam olarak yasal düzenlemeler tamamlanmış değil. Dünyada ve Türkiye'de bu konuda çalışmalar var ama biraz yavaş ilerleniyor. Dünyanın hiçbir yerinde yasal zemin tam olarak oturmamış. Yakın zamanda bununla ilgili yasal düzenlemeleri göreceğiz. Yapay zeka, metin üretimiyle popülerliğini arttırdı ama artık çok gerçekçi ses ve görüntü üretiyor. Hatta yapay zeka ile dublaj yapılıyor ve belki ileride dublaj sanatçılarına ihtiyaç kalmayabilecek. Güzel bir gelişme gibi gözüküyor ama bu konu telefon dolandırıcıları tarafından çok yoğun bir şekilde kullanılabilir. Bunlara dikkat etmemiz lazım" diyerek sözlerini tamamladı.

ETİKETLER
#dolandırıcılık
#yapay zeka
#deepfake
#Yasal Düzenleme
#Etik Eğitimi
#Içerik Üretimi
#Yapay Zeka Ile Üretilmiş Içerik
#Teknoloji
