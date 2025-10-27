Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Yeni nesil Xbox yolda: Microsoft’tan ilk resmi açıklama geldi

Phil Spencer: “Yeni konsol tamamen bizim mühendislik ekibimizden çıkacak.”

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 10:40

Microsoft, uzun süredir sessizliğini koruduğu yeni nesil konsol planlarıyla ilgili nihayet net konuştu. Gaming CEO'su , yeni Xbox'un tamamen Microsoft'un kendi mühendisleri tarafından geliştirileceğini doğruladı. Böylece "yeni cihaz başka üreticilerle ortak mı yapılacak?" tartışmalarına da son nokta konmuş oldu.

Yeni nesil Xbox yolda: Microsoft’tan ilk resmi açıklama geldi

"YENİ DONANIM TAMAMEN BİZİM İŞİMİZ OLACAK"

Spencer, Japonya merkezli Famitsu dergisine verdiği röportajda, "Xbox Series X|S'in ardından gelecek yeni donanım, 'un kendi mühendislik ekibi tarafından geliştirilecek" dedi.

Bu açıklama, Xbox Başkanı Sarah Bond’un geçtiğimiz aylarda yaptığı “geleceğe yönelik yeni donanımlar geliştiriyoruz” sözlerinin ardından geldi. Şirketin ROG Ally iş birliğiyle piyasaya sürdüğü taşınabilir Xbox cihazları, “Acaba yeni nesil konsol başka markalar tarafından mı üretilecek?” sorularını gündeme getirmişti. Spencer’ın sözleri, bu ihtimali tamamen ortadan kaldırdı.

Yeni nesil Xbox yolda: Microsoft’tan ilk resmi açıklama geldi

ROG ALLY XBOX EKOSİSTEMİNİN PARÇASI AMA...

Microsoft, taşınabilir oyun cihazı ROG Ally’yi ASUS iş birliğiyle geliştirmişti. Ancak Spencer, bu ürünlerin Xbox markasının tamamlayıcı unsurları olduğunu, asıl konsol çizgisinin ise yine Microsoft’un elinden çıkacağını vurguladı.

Kulislerde konuşulanlara göre yeni nesil Xbox’un 2027 civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. O zamana kadar Microsoft’un el konsolu segmentinde yeni bir birinci parti cihaz tanıtması da pek olası görünmüyor.

Yeni nesil Xbox yolda: Microsoft’tan ilk resmi açıklama geldi

SONY VE MİCROSOFT YENİDEN KARŞI KARŞIYA

Öte yandan Sony, aynı dönemde hem taşınabilir hem de klasik konsol geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Her iki sistemde de AMD’nin özel üretim APU çözümlerinin kullanılacağı belirtiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'Ultra ince telefon' akımına bir marka daha katılıyor: iPhone Air'dan daha ucuz olacak
ETİKETLER
#microsoft
#xbox
#phil spencer
#Oyuncak Makinesi
#Yeni Konsol
#Game Developer
#Oyun Endüstrisi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.