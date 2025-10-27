Yeni nesil Xbox yolda: Microsoft’tan ilk resmi açıklama geldi

Microsoft, uzun süredir sessizliğini koruduğu yeni nesil konsol planlarıyla ilgili nihayet net konuştu. Xbox Gaming CEO'su Phil Spencer, yeni Xbox'un tamamen Microsoft'un kendi mühendisleri tarafından geliştirileceğini doğruladı. Böylece "yeni cihaz başka üreticilerle ortak mı yapılacak?" tartışmalarına da son nokta konmuş oldu.

"YENİ DONANIM TAMAMEN BİZİM İŞİMİZ OLACAK"

Spencer, Japonya merkezli Famitsu dergisine verdiği röportajda, "Xbox Series X|S'in ardından gelecek yeni donanım, Microsoft'un kendi mühendislik ekibi tarafından geliştirilecek" dedi.

Bu açıklama, Xbox Başkanı Sarah Bond’un geçtiğimiz aylarda yaptığı “geleceğe yönelik yeni donanımlar geliştiriyoruz” sözlerinin ardından geldi. Şirketin ROG Ally iş birliğiyle piyasaya sürdüğü taşınabilir Xbox cihazları, “Acaba yeni nesil konsol başka markalar tarafından mı üretilecek?” sorularını gündeme getirmişti. Spencer’ın sözleri, bu ihtimali tamamen ortadan kaldırdı.

ROG ALLY XBOX EKOSİSTEMİNİN PARÇASI AMA...

Microsoft, taşınabilir oyun cihazı ROG Ally’yi ASUS iş birliğiyle geliştirmişti. Ancak Spencer, bu ürünlerin Xbox markasının tamamlayıcı unsurları olduğunu, asıl konsol çizgisinin ise yine Microsoft’un elinden çıkacağını vurguladı.

Kulislerde konuşulanlara göre yeni nesil Xbox’un 2027 civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. O zamana kadar Microsoft’un el konsolu segmentinde yeni bir birinci parti cihaz tanıtması da pek olası görünmüyor.

SONY VE MİCROSOFT YENİDEN KARŞI KARŞIYA

Öte yandan Sony, aynı dönemde hem taşınabilir hem de klasik konsol geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Her iki sistemde de AMD’nin özel üretim APU çözümlerinin kullanılacağı belirtiliyor.