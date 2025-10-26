Menü Kapat
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

'Ultra ince telefon' akımına bir marka daha katılıyor: iPhone Air'dan daha ucuz olacak

Samsung ve Apple'ın piyasaya sürdüğü ultra ince akıllı telefon modelleri, düşük talep nedeniyle hayal kırıklığı olmuştu. Ancak bir Çinli markanın daha kendi ince modelini piyasaya sürmeye hazırlandığı bildiriliyor.

Murat Makas
26.10.2025
17:39
26.10.2025
17:39

Samsung, Galaxy S25 Edge cihazı ve Apple eylül ayında tanıttığı iPhone Air ile 'ultra ince akıllı telefon' akımına katılmıştı. Ancak her iki şirketin de modellerine olan talebin düşük olduğu bildiriliyor. Hatta Samsung'un S25 Edge serisini sadece bir modelin ardından tamamen sonlandırma kararı aldığı söyleniyor.

Fakat ince telefon denemesi henüz sona ermiş değil. Weibo'daki Digital Chat Station kaynağına göre, en büyük beş Çinli üreticiden en az ikisi, kendi ultra hafif ve ultra ince tasarımlarını test ediyor. Xiaomi'nin de bu markalardan biri olabileceği öne sürülüyor.

'Ultra ince telefon' akımına bir marka daha katılıyor: iPhone Air'dan daha ucuz olacak

XIAOMI'DEN 6MM'LİK '17 AIR' MODELİ GELİYOR İDDİASI

Ayrı bir sızıntı bilgisinde ise Smart Pikachu adlı bir sızıntı kaynağı, Xiaomi'nin ince bir Xiaomi 17 Air üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Paylaşılan rapora göre, telefonda 6.6 inçlik 1.5K ekran ve 200 Megapiksellik ana kamera yer alabilir.

Ayrıca sızıntıda, telefonun tıpkı iPhone Air'de olduğu gibi eSIM desteğine sahip olacağı ve fiziksel SIM kart yuvasını barındırmayacağı bilgisi de yer alıyor.

'Ultra ince telefon' akımına bir marka daha katılıyor: iPhone Air'dan daha ucuz olacak

ÇİNLİ ÜRETİCİLER DAHA PRATİK ÇÖZÜMLER SUNABİLİR

Apple ve Samsung'un aksine, Çinli markalar daha küçük alanlara daha büyük kapasiteler sığdırmayı sağlayan silikon-karbon pil teknolojisini kullanmaya başladı. Bu sayede telefonlarını çok daha ince hale getirebiliyorlar.

Örneğin Xiaomi 17 Pro Max 8 mm'lik bir gövdeye tam 7 bin 500 mAh'lik bir batarya sığdırabiliyor. Xiaomi, 6 mm sınıfında bir "Air" modeli üretirse batarya kapasitesinin 5 bin mAh'e yakın olması bekleniyor. Karşılaştırmak için; iPhone Air 3 bin 149 mAh, S25 Edge ise 3 bin 900 mAh'lik bir pile sahip.

Xiaomi 17 Air modelinin iPhone Air'den 'daha uygun fiyatlı' olması bekleniyor. Ancak net bir fiyat bilgisi mevcut değil. Bu arada iPhone Air yurt dışında 999 dolardan, Türkiye'de ise 97 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

ETİKETLER
#Ultra Ince Telefon
#Xiaomi 17 Air
#Iphone Air
#Samsung S25 Edge
#Çinli Telefon Üreticileri
#Silikon-karbon Pil
#Teknoloji
