Apple iPhone 18 Pro için Elon Musk ile görüşüyor

Teknoloji devi Apple'ın iPhone 18 serisiyle uydu bağlantısı teknolojisinde bir atılım yapacağı iddia ediliyor. The Information sitesinin raporuna göre, önümüzdeki yılın başlarında iPhone'lar, yeryüzündeki baz istasyonlarına bağlı olmayan 5G ağlarını yani 'uydu destekli 5G'yi desteklemeye başlayabilir.

Apple, iPhone 14 ve sonraki modelleri ile Apple Watch Ultra 3'te uydu bağlantısı sunuyor. Fakat söz konusu bağlantı, şimdilik yalnızca hücresel kapsama alanı dışındayken acil servislere ulaşmayı ve konum paylaşmayı sağlayan Acil Durum SOS özellikleriyle sınırlı kalıyor.

APPLE ELON MUSK'IN SPACEX ŞİRKETİYLE ORTAKLIK HAZIRLIĞINDA

Apple'ın Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX bünyesinde faaliyet gösteren Starlink ile uydu tabanlı internet bağlantısı anlaşması yapacağı belirtiliyor.

Rapora göre, potansiyel iş birliğinin tek sebebi donanım da değil. SpaceX'in mevcut Starlink uydu tasarımında, Apple'ın cihazlarında kullandığı uydu bağlantısı için gerekli olan radyo spektrumunu kullanabilme yeteneği bulunuyor.

Şu anda Apple, Acil Durum SOS özelliği için bağlantı sağlayan Globalstar ile ortaklık yapıyor. Yeni rapora göre, Globalstar başkanı James Monroe şirketi 10 milyar dolara satmak istiyor. The Information, bunun "Globalstar ve Apple'ın birbirlerinden daha fazla bağımsızlık aradıklarının" bir işareti olduğunu öne sürüyor.

Daha önceki haberlerde, Musk'ın yıllar önce Apple ile anlaşmak istediği ancak teklifinin reddedildiği belirtilmişti. Starlink bağlantısının şu an iPhone'da yalnızca T-Mobile aracılığıyla sunulmasının sebebi bu.