Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Apple iPhone 18 Pro için Elon Musk ile görüşüyor

Apple'ın iPhone 18 Pro'da uydu bağlantısı yeteneklerini geliştirecek donanımsal değişiklikler yapacağı öne sürülüyor. İddiaya göre şirket, Elon Musk tarafından kurulan Starlink hizmetiyle anlaşacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 16:40

Teknoloji devi 'ın iPhone 18 serisiyle uydu bağlantısı teknolojisinde bir atılım yapacağı iddia ediliyor. The Information sitesinin raporuna göre, önümüzdeki yılın başlarında iPhone'lar, yeryüzündeki baz istasyonlarına bağlı olmayan ağlarını yani 'uydu destekli 5G'yi desteklemeye başlayabilir.

Apple, iPhone 14 ve sonraki modelleri ile Apple Watch Ultra 3'te uydu bağlantısı sunuyor. Fakat söz konusu bağlantı, şimdilik yalnızca hücresel kapsama alanı dışındayken acil servislere ulaşmayı ve konum paylaşmayı sağlayan Acil Durum SOS özellikleriyle sınırlı kalıyor.

Apple iPhone 18 Pro için Elon Musk ile görüşüyor

APPLE ELON MUSK'IN SPACEX ŞİRKETİYLE ORTAKLIK HAZIRLIĞINDA

Apple'ın Elon Musk'ın uzay şirketi bünyesinde faaliyet gösteren ile uydu tabanlı internet bağlantısı anlaşması yapacağı belirtiliyor.

Rapora göre, potansiyel iş birliğinin tek sebebi donanım da değil. SpaceX'in mevcut Starlink uydu tasarımında, Apple'ın cihazlarında kullandığı uydu bağlantısı için gerekli olan radyo spektrumunu kullanabilme yeteneği bulunuyor.

Apple iPhone 18 Pro için Elon Musk ile görüşüyor

Şu anda Apple, Acil Durum SOS özelliği için bağlantı sağlayan Globalstar ile ortaklık yapıyor. Yeni rapora göre, Globalstar başkanı James Monroe şirketi 10 milyar dolara satmak istiyor. The Information, bunun "Globalstar ve Apple'ın birbirlerinden daha fazla bağımsızlık aradıklarının" bir işareti olduğunu öne sürüyor.

Daha önceki haberlerde, Musk'ın yıllar önce Apple ile anlaşmak istediği ancak teklifinin reddedildiği belirtilmişti. Starlink bağlantısının şu an iPhone'da yalnızca T-Mobile aracılığıyla sunulmasının sebebi bu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
5G kapsamı uydularla genişliyor: Plan-S dünyada bir ilke imza atacak
iPhone 18 baz model 12 GB RAM ile gelebilir
ETİKETLER
#apple
#starlink
#spacex
#5g
#Iphone 18 Pro Max
#Uydu Bağlantısı
#Globalstar
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.