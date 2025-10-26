Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

iPhone 18 baz model 12 GB RAM ile gelebilir

Apple henüz iPhone 17’yi tanıtmadan, gözler şimdiden 2026’da çıkacak iPhone 18 serisine çevrilmiş durumda. Yeni iddialara göre şirket, uzun süredir “Pro” modellerine özgü olan yüksek RAM kapasitesini sonunda tüm seriye yayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 13:52

Mevcut seride yalnızca iPhone 17 Pro ve iPhone Air daha yüksek belleğe sahipken, düz model 8 GB ile sınırlı kalmıştı. Ancak yeni bir rapor, ’ın iPhone 18 ailesinde bu farkı ortadan kaldırmayı planladığını söylüyor.

Habere göre şirket, ’dan bir sonraki iPhone neslinde kullanılmak üzere LPDDR5X bellek yongaları sipariş etti. Samsung’un bu yüksek hızlı bellekleri yalnızca 12 ve 16 GB kapasitede üretiliyor. Bu da iPhone 18’in temel modelinde bile 12 GB RAM kullanılacağını neredeyse kesinleştiriyor.

iPhone 18 baz model 12 GB RAM ile gelebilir

TEDARİK ZİNCİRİNDE HAREKETLİLİK

Apple’ın, Samsung dışında SK Hynix ve Micron’la da görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. Şirket, bu sayede farklı modeller arasında bellek kapasitesini dengelemeyi hedefliyor. Samsung’un Pro ve Air modellerine odaklanması, diğer tedarikçilerin ise baz modele destek vermesi planlanıyor.

iPhone 18 baz model 12 GB RAM ile gelebilir

YAPAY ZEKÂ HAMLESİ RAM’İ ZORLAYABİLİR

Tabii, tüm bunlar hâlâ söylenti düzeyinde. Ancak Apple’ın 2026’da tanıtacağı yeni iPhone’larda yapay zekâ destekli Siri ve cihaz içinde çalışan “Apple Intelligence” özellikleri sunması bekleniyor. Bu da, daha yüksek RAM ihtiyacını neredeyse kaçınılmaz hale getiriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Apple 2 milyar dolar ceza yedi
Apple’dan iPhone sahiplerine uyarı: “O tarayıcıyı artık kullanmayın”
ETİKETLER
#apple
#samsung
#ram
#Iphone 18 Pro Max
#Lpddr5x
#Sk Hynix
#Micron
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.