iPhone 18 baz model 12 GB RAM ile gelebilir

Mevcut seride yalnızca iPhone 17 Pro ve iPhone Air daha yüksek belleğe sahipken, düz model 8 GB RAM ile sınırlı kalmıştı. Ancak yeni bir rapor, Apple’ın iPhone 18 ailesinde bu farkı ortadan kaldırmayı planladığını söylüyor.

Habere göre şirket, Samsung’dan bir sonraki iPhone neslinde kullanılmak üzere LPDDR5X bellek yongaları sipariş etti. Samsung’un bu yüksek hızlı bellekleri yalnızca 12 ve 16 GB kapasitede üretiliyor. Bu da iPhone 18’in temel modelinde bile 12 GB RAM kullanılacağını neredeyse kesinleştiriyor.

TEDARİK ZİNCİRİNDE HAREKETLİLİK

Apple’ın, Samsung dışında SK Hynix ve Micron’la da görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. Şirket, bu sayede farklı modeller arasında bellek kapasitesini dengelemeyi hedefliyor. Samsung’un Pro ve Air modellerine odaklanması, diğer tedarikçilerin ise baz modele destek vermesi planlanıyor.

YAPAY ZEKÂ HAMLESİ RAM’İ ZORLAYABİLİR

Tabii, tüm bunlar hâlâ söylenti düzeyinde. Ancak Apple’ın 2026’da tanıtacağı yeni iPhone’larda yapay zekâ destekli Siri ve cihaz içinde çalışan “Apple Intelligence” özellikleri sunması bekleniyor. Bu da, daha yüksek RAM ihtiyacını neredeyse kaçınılmaz hale getiriyor.