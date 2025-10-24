Apple 2 milyar dolar ceza yedi

Apple, App Store’daki yüksek komisyon ücretleri nedeniyle İngiltere’de açılan toplu davayı kaybetti. Rekabet Temyiz Mahkemesi (CAT), şirketin uygulama mağazasında aldığı yüzde 30’luk kesintiyle “piyasa gücünü kötüye kullandığına” hükmetti. Bu karar, Apple’a tam 1,5 milyar sterlin (yaklaşık 2 milyar dolar) tazminat yükümlülüğü getirdi.

DAVANIN FİTİLİNİ RACHEL KENT ATEŞLEDİ

Davayı açan isim, akademisyen Rachel Kent. Kent, Apple’ın geliştiricilerden aldığı yüksek komisyonların, sonunda tüketicilerin cebine yansıdığını savundu. Mahkeme, bu argümanı haklı buldu ve Apple’ın “hakim konumunu suistimal ettiğine” karar verdi.

“YÜZDE 30 KESİNTİ GEREKSİZ YÜK OLUŞTURUYOR”

Merkezinde App Store’un yüzde 30’luk komisyon oranı bulunan davada, kesintinin makul seviyelerin üzerinde olduğu vurgulandı. Bu durumun, özellikle küçük geliştiriciler için ciddi bir maliyet oluşturduğu ve uygulama fiyatlarının artmasına neden olduğu belirtildi. Mahkemenin kararı, yaklaşık 20 milyon iPhone ve iPad kullanıcısını kapsıyor. Kullanıcı başına ortalama 75 sterlin (yaklaşık 100 dolar) tazminat ödenecek.

APPLE İTİRAZ EDECEK

Apple cephesinden ise beklenen açıklama geldi. Şirket, karara itiraz edeceğini duyurdu. Apple, geliştiricilerin yüzde 85’inin App Store’da herhangi bir ücret ödemediğini savunuyor. Ancak Spotify gibi büyük platformlar, yıllardır Apple’ın bu politikalarının iş modellerini zorlaştırdığını dile getiriyor.

KÜRESEL BASKI ARTIYOR

Birleşik Krallık’taki dava, Apple’ın dünya genelinde karşı karşıya olduğu hukuk savaşlarının son halkası oldu. Daha önce ABD’de Epic Games davasında kaybeden şirket, Avrupa’da da Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında kesilen 580 milyon dolarlık cezayı temyize taşımıştı.