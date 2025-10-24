Apple’dan iPhone sahiplerine uyarı: “O tarayıcıyı artık kullanmayın”

Apple, iPhone sahiplerine yönelik yeni bir güvenlik açıklaması yaptı. Şirket, kullanıcıların varsayılan tarayıcı olarak Google Chrome yerine Safari’yi tercih etmeleri gerektiğini vurguladı. Nedeni ise Chrome’un yeni yapay zekâ entegrasyonlarının kullanıcı verileri açısından “potansiyel bir tehdit” oluşturması.

“SAFARİ, İPHONE İÇİN EN GÜVENLİ TARAYICI”

Apple, Safari’nin iPhone ekosistemi için özel olarak geliştirildiğini ve gizliliği merkeze aldığını belirtti.

Şirket açıklamasında, Safari’nin üçüncü taraf çerezleri otomatik olarak engellediğini, IP adresini gizlediğini ve web izleyicilerine karşı makine öğrenimi tabanlı koruma sunduğunu hatırlattı.

Yeni iOS 26 güncellemesiyle birlikte gelen “Gelişmiş Takip ve Parmak İzi Koruması” özelliği de cihaz kimliğini maskeleyerek kullanıcıların çevrim içi gizliliğini bir adım öteye taşıyor.

CHROME’UN YAPAY ZEKÂSI GİZLİLİK TESTİNİ GEÇEMEDİ

Google Chrome, Gemini yapay zekâ asistanı, Google Lens entegrasyonu ve hesap senkronizasyonu gibi güçlü özellikler sunsa da Apple’a göre bu avantajlar aynı zamanda riskli.

Şirket, “Chrome güçlü olabilir ama veri gizliliği söz konusu olduğunda Safari, iPhone kullanıcıları için açık ara en güvenli seçenek” ifadesini kullandı.

APPLE: “SAFARİ DAHA HIZLI VE DAHA UYUMLU”

Apple yalnızca güvenliğe değil, performansa da dikkat çekiyor.

Şirket verilerine göre Safari, sık ziyaret edilen siteleri Chrome’a kıyasla yüzde 50’ye kadar daha hızlı yüklüyor. Ayrıca iCloud entegrasyonu sayesinde şifreler, yer imleri ve açık sekmeler tüm Apple cihazlarında otomatik olarak senkronize ediliyor.