Gebze'de yıkılan binanın çökme anı kamerada! İlk görüntü geldi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada enkaz çalışmaları devam ediyor. 7 katlı binanın çökme anlarından ilk görüntüler geldi.

Kocaeli Gebze'de sabah saatlerinde çöken ve 5 kişilik ailenin enkaz altında kaldığı binanın dün çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde binanın zeminin kaydığı görüldü.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş yaptığı yeni açıklamada, ''Çökme nedenine ilişkin somut delil yok. Metro çalışmasına dair de somut delil yok. Çevredeki 9 bina boşaltıldı. Enkaz altında kalan aile için çalışmalar sürüyor. Bir kişiden ses alındı.'' demişti.

Enkazda kalan 5 kişilik aile için çalışmalar sürerken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 18 yaşındaki Dilara ise sağ olarak kurtarıldı.