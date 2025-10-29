Facia geliyorum demiş! Gebze'deki çöken binanın dün çekilen görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken ve 5 kişilik aileden 2'sinin cansız bedenine 1 kişiye de sağ ulaşılan binanın, dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

ZEMİNİ KAYDIĞI GÖRÜLDÜ

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 6 katlı bina bilinmeyen bir sebeple çökmüş, 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kalmıştı. Aileden 2 kişinin çocuğun cansız bedenine, 1 çocuğa da sağ ulaşılırken, anne ve babanın arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan binanın dün çekilen fotoğrafları felaketi adeta önceden göstermiş.

FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELMİŞ

Fotoğraflarda binanın zemininde kaymalar olduğu görüldü. Ayrıca fotoğraflarda, binanın köşe bölümünü kaplayan beyaz renkli dış cephe kaplamasının yerinden ayrıldığı da dikkat çekti.