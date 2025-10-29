Menü Kapat
12°
Gebze'de çöken binayla ilgili şoke eden iddia! Müeahhite 'çatlak var' demişler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Aynı aileden 5 kişi enkaz altında kalırken, ekipler zamanla yarışarak aile üyelerine ulaşmak için seferber oldu. Öte yandan mahalle sakinlerinden Hasan Durbaba, korkunç bir iddia ortala attı. Binanın altında metro inşaat olduğu ve Balıkesir depreminde zarar gördüğünü belirten Durbaba, "Eczanenin sahibi, binayı yapan müteahhiti çağırmışlar. 'Çatlak var' diye söylenti olmuş" ifadelerini kullandı.

'de sabah saatlerinde altında eczane bulunan 7 katlı bina, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin enkaz altında olduğunu belirlenen aynı aileden 5 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkaz altında kalanların yaklaşık 2 yıldır binada ikamet eden Levent Bilir, eşi Emine Bilir ve çiftin çocukları Nisa, Dilara ve Muhammed Emir olduğu belirtildi. Baba Levent Bilir'in kombi tamircisi olduğu öğrenildi.

Gebze'de çöken binayla ilgili şoke eden iddia! Müeahhite 'çatlak var' demişler

'SABAH GÜRÜLTÜYLE UYANDIK'

Mahalle sakinlerinden Hasan Durbaba, korkunç bir iddia ortala attı. Binanın altında metro inşaat olduğu ve Balıkesir depreminde zarar gördüğünü belirten Durbaba, "Sabah namazına kalktığımızda yan binamızın gürültüyle yıkıldığını gördük. Koşarak gittiğimizde bina tamamen yan yatmıştı. Bina 6 katlı. Eczane ve çekme katı var. Benim arkadaşım, karısı ve 3 çocuğuyla binadalar. Şu an 2. ve 3. kat arasında 5 kişilik aile kurtarılmayı bekliyor" dedi.

Gebze'de çöken binayla ilgili şoke eden iddia! Müeahhite 'çatlak var' demişler

DEPREMDE ZARAR GÖRMÜŞ

Durbaba, sözlerini şöyle sürdürdü: "Binamızın altından metro geçiyor. Metrodan dolayı bizim binalarımıza 2 sene önce işaret yapıştırdılar. Her 15 günde bir yatma, eğilme var mı diye kontrol ediyorlar. Zaten binaların dış cephesinde de görünüyor, işaret var. Balıkesir depreminde binanın hasar aldığı söyleniyor.

Gebze'de çöken binayla ilgili şoke eden iddia! Müeahhite 'çatlak var' demişler

Eczanenin sahibi, binayı yapan müteahhiti çağırmışlar. 'Çatlak var' diye söylenti olmuş. Onlardan tam bir bilgim yok, sadece söylenti olarak duyuyorum. Yan binada oturuyorum. Göçükte olan benim samimi arkadaşım. En son dün konuştuk ayaküstü."

Gebze'de çöken binayla ilgili şoke eden iddia! Müeahhite 'çatlak var' demişler

2012'DE KAT KARŞILIĞI YAPILMIŞ

Öyte yanda binanın sahibinin yeğeni, yaptığı açıklamada, binanın 2012 yılında kat karşılığı olarak yapıldığını ve mülk sahibinin de binada oturduğunu belirterek, "3 aile kalıyordu, 2 aile dışarıdaydı. Maalesef kiracı ailemiz içerideydi. Şu an onları bekliyoruz. Cenab-ı Allah inşallah onların da sağ salim çıkmasını nasip eder" diye konuştu.

