Gebze’de çöken binanın altından metro mu geçiyor? Metro inşaatı iddiaları

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yıkılan 6 katlı binada mahsur kaldığı tahmin edilen 5 kişinin, anne, baba ve 3 çocuktan oluşan Bilir ailesi olduğu ve ailenin binada yaklaşık 2 yıldır yaşadıkları öğrenildi.

Enkazda arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, arama köpeğinin de katıldığı faaliyetlerde dinleme işlemlerini sürdürüyor.

Çöken binanın yakın çevresinde oturan 9 binadaki vatandaşlar evlerinden çıkarıldı.

Söz konusu 9 bina, zabıta personeli tarafından mühürlendi.

GEBZE’DE ÇÖKEN BİNANIN ALTINDAN METRO MU GEÇİYOR?

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, yıkımın neden olduğuna dair bir bilginin olmadığını dile getirdi.

175 metrekare tapu alanı olan binanın niteliği "7 katlı betonarme ofis, işyeri ve arsası" olarak tescil edilmiş. Kat mülkiyetli olan binada 4 bağımsız bölüm bulunurken, zemin katta "Bodrum Kat Depolu Zemin Kat Ve Asma Katlı İşyeri", 1 ve 2'nci kat mesken dubleks, 3 ve 4'üncü kat dubleks mesken, 5'inci kat çatı arası piyesli mesken olarak kullanılıyordu.

İHA’ya konuşan Mahalle sakinlerinden Hasan Durbaba, “Binamızın altından metro geçiyor. Metrodan dolayı bizim binalarımıza 2 sene önce işaret yapıştırdılar. Her 15 günde bir yatma, eğilme var mı diye kontrol ediyorlar. Zaten binaların dış cephesinde de görünüyor, işaret var.” ifadelerini kullandı.

Durbaba sözlerine şöyle devam etti:

“Balıkesir depreminde binanın hasar aldığı söyleniyor. Eczanenin sahibi, binayı yapan müteahhiti çağırmışlar. 'Çatlak var' diye söylenti olmuş. Onlardan tam bir bilgim yok, sadece söylenti olarak duyuyorum.”

ANKA Arama Kurtarma Derneği Başkanı Murat Altunorak ise yıkılan binaya ilişkin "Kolon ve kirişler ayakta duruyor. Bir katın düzgün yapılmadığını söyleyebiliriz. Ondan dolayı bina yıkılmış. Yerdeki çökmeden dolayı yıkılsaydı. Görüntü böyle olmazdı." ifadelerini kullandı.