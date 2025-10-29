Gebze’de çöken binadaki aile kim ulaşılabildi mi? İsimleri açıklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde 7 katlı bina henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yıkılan binanın çevresinde bulunan 9 apartmanda oturan vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.

Söz konusu 9 yapı, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

GEBZE’DE ENKAZ ALTINDA KALANLAR KİMLER?

Öte yandan göçük altında kalan kişilerin Levent Bilir ve eşi Emine Bilir ile çocukları Nisa Bilir, Dilara Bilir ve Muhammed Emir Bilir olduğu belirlendi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, “İlk hedefimiz enkaz altındakileri kurtarmak. Binada oturanlar var ama kesin olarak teyit ettiğimiz 5 kişi bulunuyor. Şu an elimizde net bir bilgi yok.” dedi.