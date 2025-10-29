Gebze’de kurtarma çalışmaları ne durumda? Çöken binada 5 kişilik bir aile var

Sabah saat 07.00 civarında Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde altında eczane bulunan 6 katlı bina, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple çöktü.

İhbar sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi.

Bina çöktüğü esnada, sadece kiracı olarak kalan Bilir ailesinin içeride olduğu aktarıldı. En üst katta ikamet eden bina sahibi ile orta kattaki kiracı çiftin olay sırasında evlerinde bulunmadıkları bildirildi.

Olay bölgesinde AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve sivil toplum kuruluşu (STK) ekiplerinin yer aldığını ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kurtarma operasyonları için 80’i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle toplam 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir.” dedi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI NE AŞAMADA?

Bölgeden alınan son bilgilere göre, enkaz altından bir kişiyle temas kuruldu.

Bu kişinin anne olduğu tahmin ediliyor.

Ekipler, ona ulaşabilmek için yoğun biçimde gayret gösteriyor.