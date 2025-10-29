Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Gebze’de kurtarma çalışmaları ne durumda? Çöken binada 5 kişilik bir aile var

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 7 katlı bir bina yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Binada ikamet eden 5 kişilik aileye ulaşmak için arama-kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor.

Haber Merkezi
29.10.2025
12:38
29.10.2025
12:38

Sabah saat 07.00 civarında Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde altında eczane bulunan 6 katlı bina, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple çöktü.

İhbar sonrası bölgeye çok sayıda ekibi gönderildi.

Bina çöktüğü esnada, sadece kiracı olarak kalan Bilir ailesinin içeride olduğu aktarıldı. En üst katta ikamet eden bina sahibi ile orta kattaki kiracı çiftin olay sırasında evlerinde bulunmadıkları bildirildi.

Gebze’de kurtarma çalışmaları ne durumda? Çöken binada 5 kişilik bir aile var

Olay bölgesinde , itfaiye, polis, sağlık ve sivil toplum kuruluşu (STK) ekiplerinin yer aldığını ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kurtarma operasyonları için 80’i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle toplam 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir.” dedi.

Gebze’de kurtarma çalışmaları ne durumda? Çöken binada 5 kişilik bir aile var

KURTARMA ÇALIŞMALARI NE AŞAMADA?

Bölgeden alınan son bilgilere göre, enkaz altından bir kişiyle temas kuruldu.

Bu kişinin anne olduğu tahmin ediliyor.

Ekipler, ona ulaşabilmek için yoğun biçimde gayret gösteriyor.

