KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 16:36

, Android için yayınladığı yeni Beta güncellemesiyle kullanıcı profillerine heyecan verici bir özellik ekleme hazırlığında olduğunu gözler önüne serdi. Uygulama, Facebook ve LinkedIn gibi platformlarda görmeye alışkın olduğumuz "kapak fotoğrafı" seçeneğini kişisel hesaplara getiriyor.

WhatsApp profiline kapak fotoğrafı ekleme devri başlıyor

WHATSAPP KAPAK FOTOĞRAFINI KİŞİSEL HESAPLARA GETİRİYOR

Şu an için yalnızca WhatsApp Business hesaplarında bulunan kapak fotoğrafı, sayfalara daha profesyonel ve çekici bir görünüm kazandırmak amacıyla kullanılıyor. Ancak platformun yeni planı: bu özelliği kişisel hesaplara da getirmek.

WABetaInfo'nun haberine göre, kullanıcılar profil ayarları üzerinden doğrudan galerilerinden bir görsel yükleyerek profillerinin üst kısmına bir kapak fotoğrafı ekleyebilecekler.

WhatsApp profiline kapak fotoğrafı ekleme devri başlıyor

GİZLİLİK AYARLARIYLA KONTROL KULLANICILARDA

WhatsApp, kapak fotoğrafları için gizlilik ayarlarını da test ediyor. Kullanıcılar, görsellerini kimlerin görebileceği konusunda tam kontrol sahibi olacak. "Herkes", "Kişilerim", "Hiç kimse" seçenekleri arasından istediğinizi belirleyebileceksiniz. "Şunlar hariç kişilerim..." gibi daha detaylı bir seçenek bulunmuyor. Ancak ilerleyen aşamalarda eklenebileceği belirtiliyor.

Geliştirilme aşamasında olan özellik henüz kullanıma sunulmadı. WhatsApp, geniş çaplı dağıtımdan önce özelliği test edip geliştirmeye devam ediyor. Hazır olduğunda ise güncellemenin önce Beta test kullanıcılarına, ardından da ilerleyen haftalarda tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

