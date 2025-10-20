Menü Kapat
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

WhatsApp çoğu kişinin kullandığı bir özelliği yasaklıyor! Şartlar değişti

WhatsApp, 15 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek yeni politikasıyla ChatGPT ve Perplexity gibi şirketlerin genel amaçlı yapay zeka sohbet robotlarını platformundan yasaklıyor.

'nın sahip olduğu popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platformunda yer alan asistanlarına yönelik kritik bir adım attı. Şirket, Business API politikasını güncelleyerek genel amaçlı sohbet robotlarının kullanımını resmen yasakladı. Söz konusu değişiklik, 15 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

WHATSAPP'TAN YAPAY ZEKA SAĞLAYICILARINA NET YASAK

Şirket, Business API'si kullanım şartlarına "Yapay Zeka Sağlayıcıları" bölümünü ekledi. Yeni şartlara göre, büyük dil modelleri, üretken yapay zeka platformları ve genel amaçlı yapay zeka asistanları gibi teknolojilerin sağlayıcıları ve geliştiricileri, platformu dolaylı veya doğrudan kullanamayacak.

WhatsApp çoğu kişinin kullandığı bir özelliği yasaklıyor! Şartlar değişti

’ın yeni kuralları, yapay zeka teknolojilerinin birincil işlev olduğu durumları kapsayacak. Başka bir deyişle, yapay zeka asistanlarının temel amacı olarak hizmet verdiği kullanımlar kesinlikle yasaklanıyor.

Meta'dan yapılan açıklamada, WhatsApp Business API'sinin tasarım amacının müşterilere hizmet veren işletmeleri desteklemek olduğu vurgulandı. Şirket, API’yi başlangıçta işletmeden işletmeye (B2B) kullanım senaryoları için geliştirdiklerini, ancak son aylarda genel amaçlı sohbet robotlarının beklenmedik bir kullanım alanı oluşturduğunu belirtti.

Şirket genel amaçlı yeni kullanımlarının, artan mesaj hacmiyle birlikte sistemlerine ağır bir yük getirdiğini ve hazır olmadıkları farklı bir destek türü gerektirdiğini açıkladı. Platform, API'nin "amaçlanan tasarımı ve stratejik odağı" dışındaki kullanım senaryolarını yasaklıyor.

WhatsApp çoğu kişinin kullandığı bir özelliği yasaklıyor! Şartlar değişti

TEK ASİSTAN META AI OLACAK

Alınan kararla birlikte WhatsApp, yapay zeka çözümlerinin dağıtımı için bir platform olmaktan çıkacak. Bu, uygulamada yer almasına izin verilen tek yapay zeka asistanının Meta AI olacağı anlamına geliyor.

Geçtiğimiz yıl OpenAI, 'yi WhatsApp'ta yayınlamıştı. Ayrıca yılın başlarında, Perplexity de 3 milyarı aşkın kullanıcı tabanına ulaşmak için kendi botunu WhatsApp'a getirmişti. Söz konusu botlar, soruları cevaplayabiliyor, medya dosyalarını anlayabiliyor ve görüntü oluşturabiliyor. Platformda yüksek bir mesaj trafiği oluşturdukları tahmin ediliyor.

Yasaklama kararının arka planında WhatsApp'ın gelir modeli de yatıyor. Business API, platformun ana gelir kaynaklarından biri. Pazarlama, hizmet, kimlik doğrulama ve destek gibi farklı mesaj şablonları üzerinden işletmelerden ücret alınıyor. Ancak API tasarımında sohbet robotlarına yönelik herhangi bir ücretlendirme mekanizması bulunmuyordu.

Haliyle de WhatsApp; ChatGPT, Perplexity gibi sohbet botlarından para alamıyordu.

