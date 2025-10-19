WhatsApp'tan spam mesajlara yeni önlem: Mesajlara sınırlama geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kişisel kullanıcıların ve işletmelerin kendilerine cevap vermeyen yabancılara gönderebileceği mesaj sayısına aylık kısıtlama getirerek spam sorununu çözmeye hazırlanıyor. Uygulama, test aşamasındaki yeni özellik sık sık toplu mesaj gönderen hesapları hedefliyor.

WhatsApp, başlangıçta kolay iletişim için tasarlanmış olsa da zamanla grup, topluluk ve işletme mesajlaşma özellikleriyle daha karmaşık bir hal aldı. Yaşanan değişimlerle beraber kullanıcılar, her zamankinden daha fazla mesaj almaya başladı ve tümüne yetişmek zorlaştı.

CEVAP ALINAMAYAN MESAJLARA KOTA GELİYOR

Düzenlemeyle birlikte bireysel kullanıcıların ve işletmelerin tanımadıkları kişilere gönderdiği ve karşılık almadıkları tüm mesajlar, belirlenecek aylık bir limite dahil edilecek. Örneğin birine üç mesaj atılması bu limite işlenecek.

WhatsApp, denemeler sürdüğü için limitin ne olacağını henüz açıklamadı. Fakat bir birey veya işletme sınıra yaklaştığında, uygulama açılır pencere uyarısı ile kullanıcıyı bilgilendirecek. Böylece mesaj gönderiminin tamamen engellenmesi önlenebilecek.

Şirket, TechCrunch sitesine yaptığı açıklamada, ortalama bir kullanıcının sınırları aşmayacağını ve mesajlaşma deneyimlerinin etkilenmeyeceğini bildirdi. Testin önümüzdeki haftalarda birden fazla ülkede başlayacağı da duyuruldu.

WHATSAPP'IN SPAM MESAJLARA YÖNELİK ÖNCEKİ ADIMLARI

WhatsApp, geçen seneden beri spam davranışlarını kısıtlamak için farklı araçlar ve önlemler deniyor. Geçtiğimiz aylarda, bir işletmenin bir ay içinde pazarlama mesajı gönderebileceği kişi sayısına sınırlama getirilmişti. Ayrıca kullanıcılara işletmelerden gelen pazarlama mesajlarına "abonelikten çıkma" seçeneği de sunulmaya başlanmıştı.

Uygulama, 2024'ün başlarında ise kullanıcıların ve işletmelerin başkalarına gönderebileceği yayın mesajı sayısına kısıtlama getirme denemelerine başlamıştı. Şirket, bu denemeyi 500 milyondan fazla kullanıcısı olan en büyük pazarlarından Hindistan da dahil olmak üzere bir düzineden fazla ülkede genişlettiğini belirtti.