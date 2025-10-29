Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Editor
 Safa Keser

Murat Ayas: Sürdürülebilir Büyümenin Sırrı, Şirketin Kendi Potansiyelinde Saklı

Pozitif Güç Şirketler Grubu, Türkiye'deki şirketlerin verimlilik insan kaynakları ve enerji yönetimi alanlarında stratejik adımlar atmasını destekleyen bütünleşik hizmet modelleriyle öne çıkıyor.

Bülten
Bülten
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 16:28
|
29.10.2025
29.10.2025
saat ikonu 16:28

Küresel ekonomide dengelerin sürekli değiştiği, maliyet baskısının arttığı ve dijital dönüşümün hız kazandığı bir dönemde, işletmeler artık yalnızca üretimle değil, tüm yönetim süreçleriyle rekabet ediyor. Bu tablo, Türkiye’deki şirketlerin de verimlilik, insan kaynağı ve enerji yönetimi alanlarında daha stratejik adımlar atmasını zorunlu hale getiriyor.

Pozitif Güç Şirketler Grubu, bu dönüşüm sürecinde kurumların rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için geliştirdiği bütünleşik hizmet modeliyle dikkat çekiyor. Grup, danışmanlıktan enerji verimliliğine, insan kaynakları yönetiminden süreç optimizasyonuna kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor.

Murat Ayas: Sürdürülebilir Büyümenin Sırrı, Şirketin Kendi Potansiyelinde Saklı

Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ayas, iş dünyasındaki değişime dikkat çekerek şunları söyledi:
“Artık şirketler yalnızca dış pazarlara değil, kendi iç dinamiklerine de yatırım yapmak zorunda. Bugün kalıcı başarı, teknolojiyi kullanma becerisi kadar çalışan bağlılığı, süreç disiplini ve enerji yönetimiyle de ölçülüyor. Biz de Pozitif Güç olarak, kurumların bu alanlarda güçlenmesini sağlayan çözümler üretiyoruz.”
Ayas, verimlilik artışının sadece finansal sonuçlara değil, kurumsal dayanıklılığa da katkı sunduğunu vurguladı:

“Türkiye’nin üretim potansiyeli çok yüksek. Ancak bu potansiyelin gerçek anlamda karşılık bulabilmesi, kurumların içsel kapasitelerini güçlendirmelerine bağlı. Bizim misyonumuz da tam olarak bu; işletmelere enerji, insan ve süreç boyutunda pozitif bir dönüşüm kazandırmak.”


Pozitif Güç Şirketler Grubu’nun geliştirdiği sistemler, son yıllarda hem sanayi hem de hizmet sektöründe verimlilik artışı sağladı. Grup, önümüzdeki dönemde dijitalleşme ve temelli yeni projelere de öncülük etmeyi hedefliyor. Murat Ayas, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Ekonomik koşullar hızla değişiyor, ama değişmeyen tek şey güçlü kurum kültürünün ve verimli süreçlerin değeri. Geleceği inşa etmek isteyen her şirket, önce kendi içinde güçlenmeli.”

#dijital dönüşüm
#sürdürülebilirlik
#Işletme Verimliliği
#Enerji Yönetimi
#Insan Kaynakları Yönetimi
#Ekonomi
