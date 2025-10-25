Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

DEM Parti'den Terörsüz Türkiye için tek talep! Tuncer Bakırhan 'Yapılmalı' diyerek duyurdu

Devam eden Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, konunun tüm vatandaşları ilgilendirdiğine dikkat çekerek yasal düzenlemelerin yapılması talebinde bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
DEM Parti'den Terörsüz Türkiye için tek talep! Tuncer Bakırhan 'Yapılmalı' diyerek duyurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 23:22
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 23:22

Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Terörsüz " süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakırhan "Esenyurt, bu sürece sahip çıkarsa bu süreç ilerler ve yürür. Bugün dört büyük değer için bir aradayız. Barış, , ve özgürlükler için. Bu dört sütundan eğer birisi eksik olursa o yapı ayakta duramaz, yürüyemez, mutlu olmaz." cümlelerini sarf ederek tarihi bir fırsatın Türkiye'nin önünde durduğunu belirtti.

DEM Parti'den Terörsüz Türkiye için tek talep! Tuncer Bakırhan 'Yapılmalı' diyerek duyurdu

"SAVAŞA GİDEN DOLARLARIN EMEKÇİLERİN CEBİNE GİRMESİ, GENÇLERİN UMUDUNUN YEŞERMESİ İÇİN..."

Bakırhan, "Bu savaşa, çatışmalara ve şiddete giden trilyonlarca doların Esenyurtlu emekçilerin cebine girmesi, emekçilerin hakkını alması, gençlerin umudunun tekrar yeşermesi için böyle bir süreç başladı." ifadesini kullandı.

Bakırhan, bu sürecin sadece Kürtlerin süreci olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çalışan siz emekçilerin, fabrikalarda ailesini geçindirmek için çalışan işçilerin de aynı zamanda bir sürecidir. Bu süreç 86 milyonun sürecidir. Barış her zaman iyidir, barış demek ekonominin kalkınması demektir. Barış demek kayyumsuz bir Türkiye demektir. Barış demek çevrenin katledilmediği, kadının katledilmediği, herkesin kendi diliyle, kendi kimliğiyle birlikte özgürce, eşitçe yaşadıkları bir Türkiye demektir."

Süreçle ilgili şu ana kadar tek taraflı adımlar atıldığını öne süren Bakırhan, sürece ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
PKK terör örgütünden sürpriz açıklama! 'Yarını bekleyin'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki gösteriler için ilk yorum! DEM Parti'nin yaklaşımını da eleştirdi
ETİKETLER
#Türkiye
#adalet
#demokrasi
#Barış Süreci
#Özgürlük
#Kürt İzleme
#Ekonomik Kalkınma
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.