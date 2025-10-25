Menü Kapat
20°
Editor
 | Emir Yücel

PKK terör örgütünden sürpriz açıklama! 'Yarını bekleyin'

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir adım daha atılıyor. Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen Rojnews haberi sitesinin 'güvenilir kaynaklardan' aldığı bilgiye göre, PKK terör örgütü yarın bir basın açıklaması yapacak ve örgüt mensupları silah bırakarak dağdan inecek.

Haber Merkezi
25.10.2025
25.10.2025
ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yoğun çalışmaları sonucunda başlatılan Terörsüz Yüzyılı ile birlikte , özellikle bölgedeki huzurun, güvenin ve istikrarın yeniden hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda ilk etapta sembolik olarak silah yakma töreni gerçekleştiren örgütü, yarın yeni bir adım atacağını duyurdu.

Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen Rojnews'de yer alan haberlere göre; örgüt yarın ’ın çağrısı ve PKK’nin 12. Kongre kararları doğrultusunda yeni bir “tarihi adım” atacak. Söz konusu kaynaklar atılacak adımları, terör örgütünün bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacağını aktardı.

ÖNCE ERDOĞAN'LA SONRA ÖCALAN'LA GÖRÜŞECEKLER!

Terör örgütünün iddialara göre atacağı adım, DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce gerçekleşecek. Parti yöneticileri önce Erdoğan'la daha sonra da teröristbaşı Öcalan ile bir araya gelecek.

DAĞDAN İNECEKLER!

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat kod adlı Hülya Oran’ın aralarında bulunduğu grup, 11 Temmuz’da silahlarını yakmıştı. Yarın atılacak adımın bu sürecin devamı niteliğinde olacağı yönünde olduğu öğrenildi.

Türkiye’de yürütülen kapsamında atılacak ikinci adımın bir grup PKK terör örgütü üyesinin dağdan ineceği şeklinde gerçekleşeceği iddia ediliyor.

Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması! 'Önünün kesilmeye çalışılmasına izin vermeyeceğiz'
