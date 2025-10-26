Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin tarihi değişti

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Bulan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 30 Ekim Perşembe günü görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce 28 Ekim'de DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edeceği duyurulmuştu. Bugün ise görüşmenin 30 Ekim Perşembe gününe alındığı bildirildi.

Ziyaretin saati ise henüz açıklanmadı.