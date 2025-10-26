Ömer Çelik'ten TGRT HABER'e PKK'nın çekilmesi hakkında özel açıklama: 'Kontrolümüzde ilerliyor'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TGRT Haber'de, terör örgütü PKK'nın bu sabah Türkiye'den çekildiğini açıklaması üzerine TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Çelik, terör örgütünün bu açıklamasının Türkiye'nin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusundaki yol haritasının doğru işlediğini gösterdiğini belirtti.

"YOL HARİTASI AÇISINDAN SOMUT BİR İLERLEME"

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekildiğini açıklamasının, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik TGRT Haber'e yaptığı açıklamada Türkiye'nin yol haritasının doğru işlediğini gösterdiğini belirtti.

Ömer Çelik konuyla ilgili şunları söyledi:

"Başından beri ifade ettik Terörsüz Türkiye sürecinin ana dinamikleri silah bırakma sürecinin kesintisiz devam etmesi ve terör örgütünün ülkemiz için tehdit olmaktan kendisini çıkaracak adımları atması çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yol haritası var. Bugün gelinen noktada terör örgütü unsurlarının Türkiye'nin dışına çıkacağını açıklanması ve aynı açıklamanın içerisinde silah bırakmayla ilgili yeni adımlar atacağını açıklaması yol haritası açısından somut bir ilerlemedir. Bu hem yol haritasının işlediğini göstermektedir hem de Terörsüz Türkiye hedefi konusunda stratejik bir aşamayı ifade etmektedir. Bu açıdan baktığımızda terör örgütü mensupları Türkiye'den ayrılıp başka bir ülkeye geçtiklerinde silah bırakma ve fesih sürecinin bir parçası olacaklar. Bu çerçevede baktığımızda arzu ettiğimiz şey herhangi bir şekilde bu sürecin aksamaması, herhangi bir sabotajla yolundan çevrilmesine müsaade etmeden bu silah bırakma sürecinin tamamlanması, ardından fesih sürecinin tamamen gerçekleşmesidir. Tabi ki bu süreçlerin tabiatı gereği inişleri oluyor çıkışları oluyor durduğu zamanlar oluyor hızlandığı zamanlar oluyor ama tabi ki bütün bu adımlar teker teker gösteriyor ki Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için PKK terör örgütünün Türkiye gündeminden çıkmak için yol haritası işlemektedir."

SÜREÇ TAMAMEN TÜRKİYE'NİN KONTROLÜ ALTINDA

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecinin sadece Türkiye'nin kontrolünde ilerlemesine yönelik Ömer Çelik şunları söyledi:

"Tabi ki başka süreçlerle bazen mukayese ediliyor, en önemlisi burada aracı yok arabulucu yok burada doğrudan göz milli iradedir, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti gündemine hakimdir derken milli dinamikleriyle oluşturulmuş bir yol haritasını takip etmektedir. Kendi yol haritası başka öznelerin mevzuya ortak olmasıyla oluşturulmuş değildir, ya da başka ülkelerin işin içinde müzakere ya da al ver süreciyle bulunduğu bir süreç değildir. Bu tamamen siyasal öznenin milli irade olduğu bir süreçtir. Dünyadaki diğer hususlarla mukayese edilmemesinde fayda vardır doğrusu da budur. Yine aynı şekilde bu sürecin ana dinamiklerinden bir tanesi terörsüz bölge ve Terörsüz Türkiye'nin iç içe geçmişliğidir. Bu ikisi kol kola bir süreç bile değildir iç içe bir süreç. Terörsüz Türkiye terörsüz bölgeyi çağırır, terörsüz bölgenin dinamiği Terörsüz Türkiye'dir. Hem ülkemizin içindeki terör örgütünün silahlı unsurlarından kurtulmak, hem de Irak ve Suriye'den ülkemize dönük tehditleri tamamen gündem dışına çıkarmak için irade söz konusudur. Aynı şekilde Avrupa'daki illegal yapılanmalar için de aynı şey söz konusudur. Tüm bunlardan bakıldığı zaman bu yol haritasının esası ana odağımızı kaybetmeyelim, PKK'nın fesih ve silahların bırakılmasıdır. Bu gerçekleşirse silah bırakma süreci kesintisiz gerçekleşirse bunun sonucunda Türki Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı teyit mekanizması bunu teyit edecektir, devletin başı olarak Cumhurbaşkanı'na arz edilecektir. Milli Güvenlik Kurulu ya da hükümet bir kararla bu fesih onaylayacaktır. Ama dediğim gibi bu bütün milli mekanizmalar çerçevesinde olacaktır. Yani silahı git başkasına ver silah bırakmayı üçüncü bir göz teyit etsin gibi şeyler söz konusu değildir."

"MECLİSTEKİ DÜZENLEMELER POZİTİF YÖNDE NETLEŞECEK"

Hukuki süreçte tüm bu aşamalardan sonra başlayacağını belirten Çelik, "Buradaki temel mesele şudur: Silah bırakma süreci kesintisiz devam ettiğinde yüce meclisin yapacağı düzenlemeler daha pozitif yönde netleşecektir" dedi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İMRAHLI HEYETİNİ KABUL EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmralı heyetini bu hafta kabul etmesine dair Ömer Çelik şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız burada Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bütün bu sürecin devlet başkanı olarak ana himayesini oluşturuyor, ana hamisi sayın Cumhurbaşkanı'mızdır. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi ve stratejik çağrı büyük bir yol açmıştır, sayın Cumhurbaşkanı'mız da büyük bir devlet iradesiyle bunu bir devlet politikasına dönüştürmüştür. Dolayısıyla tüm bu bu kabuller Terörsüz Türkiye hedefine dönük verilecek her türlü katkının olumlu karşılandığını göstermektedir. Terörsüz Türkiye hedefine dönük olarak yüksek devlet iradesini göstermektedir."