20°
Avatar
Editor
 Murat Makas

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, yeni bir açıklama yaparak Türkiye’den tamamen çekildiğini açıkladı. Kuzey Irak'tan yapılan açıklamada "Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz" denildi. PKK'nın tamamen tüm unsurlarını Kuzey Irak'a taşıyacağı belirtiliyor.

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2025
09:38
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
10:37

Kuzey Irak'ta silahlarını yakan örgütü , ile ilgili açıklama yaptı. Sembolik olarak silah yakma töreni gerçekleştiren PKK terör örgütü, yarın yeni bir adım atacağını duyurmuştu. Terörist başı ’ın çağrısı ve PKK’nin 12. Kongre kararları doğrultusunda yeni bir adım geldi. Terör örgütü yaptığı açıklamada "Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

KUZEY IRAK'TAN AÇIKLAMA YAPILDI

Kuzey Irak'ta yapılan açıklamaya göre "Ortadoğu’da yaşanan çatışma ve savaşların Türkiye’nin ve Kürtlerin geleceğini çok ciddi biçimde tehdit eder hale gelmesi üzerine; geçen yıl Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle, Abdullah Öcalan’ın açıklamalarıyla başlayan ve Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihli ‘Barış ve Demokratik Toplum’ çağrısı ile kimlik kazanan süreç, son derece önemli ve kritik bir aşamadan geçmektedir." denildi.

Geçen 8 aylık süre içinde öneme sahip büyük adımlar atıldığının belirtildiği örgütün açıklamasında, şöyle ifadelere yer verildi:

"Abdullah Öcalan ve PKK öncülüğünde Kürt tarafının attığı bu tarihsel adımlar, Türkiye siyasi ve toplumsal ortamını derinden etkileyerek, barış ve demokratikleşme doğrultusunda yeni bir ruh ve irade ortaya çıkardı. Kürtlerin barış, demokratik ve özgürlükten yana olan bu cesur ve fedakar tutumu, Türkiye içinde ve dışında genel planda hep takdirle karşılanmıştır."

"TÜRKİYE’DEKİ TÜM GÜÇLERİMİZİ GERİ ÇEKİYORUZ"

"Bu doğrultuda, 12. Kongre Kararları temelinde planladığı Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan ve olası provokasyonlara açık olan Türkiye’deki tüm güçlerimizi geri çekme işlemini Önder Abdullah Öcalan’ın da onayı temelinde gerçekleştirmekteyiz. Medya Savunma Alanlarına ulaşan gruplardan bir kısmı şu an burada bulunmakta ve bu açıklamaya bizzat katılmaktadır. Ayrıca sınır alanlarında da çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır."

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Terör örgütünün adımı sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "(Terörsüz Türkiye) Terör unsurlarının Türkiye'den çekilmesi ve silah bırakmaya dair yeni adımların açıklanması ana hedefe uygun ilerlemelerdir" dedi.

11 TEMMUZ'DA SÜLEYMANİYE'DE SİLAHLAR YAKILMIŞTI

Ekim ayının başında TBMM'de DEM Partili yöneticilerle el sıkışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Bahçeli, 22 Ekim'de ise Öcalan'a "Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil ortak aklı çalıştırmaya, dürüst samimi adımlara, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır. Türkiye'nin sorunu Kürtler değil bölücü terör örgütüdür. Tek tek Kürt kardeşlerimin sorununu çözmek mecburidir... Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey olmaz diyenlere de sesleniyorum. Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisinde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" çağrısında bulunmuştu.

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında PKK'lı teröristler 11 Temmuz'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye'de silahlarını yakmıştı. Silah bırakanlar arasında PKK yöneticisi Bese Hozat da yer almıştı.

