Öğretmenler Günü kaç Kasım hangi güne denk geliyor?

Öğretmenler Günü, Türkiye'de her yıl aynı günde kutlanarak, eğitim yaşamındaki en değerli kişilerden olan öğretmenlere teşekkür etme fırsatı sağlıyor.

Öğrenciler, öğretmenlerini bu anlamlı günde unutmadan çeşitli faaliyetlerle minnettarlıklarını gösteriyor.

Öğretmenler Günü’nde genellikle;

Okullarda öğrenciler öğretmenleri için etkinlikler ve şiirler hazırlar,

Milli Eğitim Bakanlığı ile yerel idareler tarafından törenler organize edilir,

Başarılı öğretmenler takdir edilir,

Emekli öğretmenlere saygı sunulur.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Öğretmenler Günü 24 Kasım’da kutlanır.

Bu yıl Öğretmenler Günü 24 Kasım 2025 Pazartesi gününe rastlamaktadır.