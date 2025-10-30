Menü Kapat
TGRT Haber
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Esenyurt'ta dehşete düşüren anlar! Akrabaların evlilik kavgasında kan aktı!

Esenyurt'ta mahalle kavgasında kan aktı! Akrabalar arasında çıkan evlilik tartışması sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü. Dehşete düşüren görüntülerde hem kadın hem erkeklerin birbirlerine saldırdığı görülürken, 25 yaşındaki Burak A. bıçaklanarak hayatını kaybetti.

'ta çıkan akraba tartışmasında kan aktı! Akraba iki aile arasında başlayan gençlerin evlenmesi tartışmasında kadın ve erkekler birbirlerine girdi. Kan gölüne dönen mahallede bıçaklanan 25 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 4 kişinin de yaralandığı kavga anları ise kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta dehşete düşüren anlar! Akrabaların evlilik kavgasında kan aktı!

AKRABA AİLELER BİRBİRİNE GİRDİ

Dün 17.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi'nde, akraba iki aile arasında gençlerin evliliği nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda iki aileden onlarca kişi birbirine saldırdı. Sopalarla karşı tarafın aracını parçalayan aile fertleri, ardından ise akrabalarına saldırdı.

Esenyurt'ta dehşete düşüren anlar! Akrabaların evlilik kavgasında kan aktı!

4 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kavgada Y.C.G. isimli şahıs, bıçakla 25 yaşındaki Burak A.'yı iki yerinden bıçaklarken, H.A.'yı da sopayla hastanelik etti. Olaya karışan tarafların hepsinin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilirken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Burak A. ve H.A.'yı hastaneye kaldırdı. Karşı taraftan ise yaralanan M.C.G., F.G. ve M.G.'de hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Esenyurt'ta dehşete düşüren anlar! Akrabaların evlilik kavgasında kan aktı!

GENÇ ADAM BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaşanan kavgada aldığı bıçak darbeleri sunucunda hastaneye kaldırılan Burak A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Esenyurt'ta dehşete düşüren anlar! Akrabaların evlilik kavgasında kan aktı!
ETİKETLER
#esenyurt
#ölüm
#yaralanma
#Kavgacavga
#Akrabalık Tartışması
#Bıçaklayış
#Yaşam
