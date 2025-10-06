İstanbul'da en çok suç işlenen ilçe belli oldu! Zirvede Esenyurt yok: Dikkat çeken sıralama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılının Ocak–Eylül döneminde kent genelinde yaşanan suç oranlarının haritasını çıkardı. Yılın ilk 9 ayında suçun en çok işlendiği ilçe belli oldu. Esenyurt'u geride bırakan ilçe Gaziosmanpaşa oldu.

GAZİOSMANPAŞA DİĞER İLÇELERE FARK ATTI

En fazla suç kaydı Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliğinde tutuldu. Karakolda toplam 4 bin 66 suç kaydı yer aldı. Listede 2. Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği (3 bin 830) olurken 3. de Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği (3 bin 174) oldu.

ÇOĞUNLUK AVRUPA YAKASI

Listede yer alan bazı ilçeler:

- Gaziosmanpaşa Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliği – 4.066

- Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği – 3.830

- Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği – 3.174

- Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi Amirliği – 3.075

- Pendik Çamçeşme Şehit Yüksel Taşpınar Polis Merkezi Amirliği – 2.871

- Küçükçekmece Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliği – 2.793

- Esenyurt Polis Merkezi Amirliği – 2.770

- Esenyurt Yunus Emre Şehit Kenan Kumaş Polis Merkezi Amirliği – 2.756

- Pendik Yenişehir Şehit Abdullatif Türkgezer Polis Merkezi Amirliği – 2.727

- Avcılar Polis Merkezi Amirliği – 2.708