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 | Yusuf Özgür Bülbül

Gaziosmanpaşa'da feci olay: Karşıya geçmeye çalışırken hayatını kaybetti!

Gaziosmanpaşa'da otoyoldan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü ifade vermek üzere karakola götürüldü...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 05:25
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 06:59

'da otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir vatandaşa sol şeritte seyreden bir otomobil çarptı. Aracın çarptığı şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Gaziosmanpaşa'da feci olay: Karşıya geçmeye çalışırken hayatını kaybetti!


01.30 sıralarında Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu Esenler-Metris bağlantı yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolda sol şeritte seyreden otomobilin sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan adam hareketsiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk inceleme sonucunda talihsiz adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri de kazanın olduğu alanda inceleme yaptı. Vatandaşa çarpan otomobil de büyük hasar aldı. Kaza sebebiyle bölgede yoğun trafik oluştu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden şahsın bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazaya karışan sürücü ifade vermek üzere karakola götürüldü. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

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