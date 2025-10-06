Genç çiftin kampı dehşetle bitti! Kocası ifadesinde 'cinayet değil' dedi

İzmir'in Urla ilçesinde kamp yapan çift dehşeti yaşadı. Araç içinde tüfeğini temizleyen T.A., silahın ateş alması sonucu kurşun aracın kaportasını geçerek, o sırada aracın önünde bulunan eşi Burçin Razak Akyürek’e isabet etti. Elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı. T.A. ilk ifadesinde olayın kaza olduğunu iddia etti.

İFADESİNDE "CİNAYET DEĞİL" DEDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akyürek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gözaltına alınan T.A.'nın ilk ifadesinde tüfeği kazayla ateşlediğini ve fişeğin eşine isabet ettiğini söylediği öğrenildi