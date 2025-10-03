Cinayet gibi kaza! Kırmızı ışıkta çarptı, ikiye böldü! Araçtan sağ çıkamadı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Konya-Antalya çevre yolunda kırmızı ışıkta araçların beklediği esnada hız kontrolünü kaybeden bir aracın sürücüsü bekleme yapan otomobile çarptı. Son sürat gelen etkiyle araç hurda yığınına döndü. Şoförden acı haber geldi.
Öğlen saat 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesinde kameralara yansıyan kazada Mevlüt Külcü (40) idaresindeki otomobil caddede kırmızı ışıkta beklediği sırada, süratli bir şekilde gelen İsmail A. idaresindeki otomobil çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle Mevlüt Külcü idaresindeki otomobil önce direğe sonra ağaca çarparak ikiye bölünüp hurdaya döndü. Kazada Mevlüt Külcü olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilin sürücüsü İsmail A. yaralandı.
Öte yandan, kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde otomobilin kırmızı ışıkta beklemesi, çarpan otomobilin son sürat gelerek hızla otomobile çarparak aracı sürüklemesi yer alıyor.