TGRT Haber
22°
Avatar
Editor
 Banu İriç

Cinayet gibi kaza! Kırmızı ışıkta çarptı, ikiye böldü! Araçtan sağ çıkamadı

Konya'da dehşet verici trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Kırmızı ışıkta bekleme halindeki araç, yüksek hızda gelen başka bir aracın çarpmasıyla adeta ikiye bölündü. Feci olayda sürücü olay yerinde can verdi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
03.10.2025
18:59
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
18:59

-Antalya çevre yolunda kırmızı ışıkta araçların beklediği esnada hız kontrolünü kaybeden bir aracın sürücüsü bekleme yapan otomobile çarptı. Son sürat gelen etkiyle araç hurda yığınına döndü. Şoförden acı haber geldi.

Cinayet gibi kaza! Kırmızı ışıkta çarptı, ikiye böldü! Araçtan sağ çıkamadı

Öğlen saat 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesinde kameralara yansıyan kazada Mevlüt Külcü (40) idaresindeki otomobil caddede kırmızı ışıkta beklediği sırada, süratli bir şekilde gelen İsmail A. idaresindeki otomobil çarptı.

Cinayet gibi kaza! Kırmızı ışıkta çarptı, ikiye böldü! Araçtan sağ çıkamadı

Çarpışmanın etkisiyle Mevlüt Külcü idaresindeki otomobil önce direğe sonra ağaca çarparak ikiye bölünüp hurdaya döndü. Kazada Mevlüt Külcü olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilin sürücüsü İsmail A. yaralandı.

Cinayet gibi kaza! Kırmızı ışıkta çarptı, ikiye böldü! Araçtan sağ çıkamadı


Öte yandan, güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde otomobilin kırmızı ışıkta beklemesi, çarpan otomobilin son sürat gelerek hızla otomobile çarparak aracı sürüklemesi yer alıyor.

Cinayet gibi kaza! Kırmızı ışıkta çarptı, ikiye böldü! Araçtan sağ çıkamadı
