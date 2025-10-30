Seçim günü ülke karıştı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tanzanya'da seçim günü ortalık karıştı. Ülkenin bağımsızlığından bu yana iktidarda olan Devrim Partisi'nin (CCM) adayı ve mevcut Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın bir kez daha yarıştığı seçimde halk oy kullanırken, 7 milyon nüfuslu Darüsselam kentinde protestocular araçları ve binaları ateşe verdi. Polis, sokakların savaş alanına döndüğü kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.