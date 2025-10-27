Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump, 'hileli' dediği sistemi ortadan kaldırıyor: ABD seçimlerinde yöntem değişikliği

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede seçim yöntemini değiştiriyor. Hileli olduğunu düşündüğünü her zaman dile getirdiği 'posta veya erken oylama' sistemi artık ABD'de kullanılmayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump, 'hileli' dediği sistemi ortadan kaldırıyor: ABD seçimlerinde yöntem değişikliği
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 09:07

ABD Başkanı , henüz başkanlık koltuğuna oturmadan itirazlarını yaptığı sistemi kaldırıyor. Kendi sosyal medya platformu 'dan açıklamalarda bulunan ABD lideri Trump, merikan seçim sisteminde uygulanan bazı yöntemlere karşı olduğunu bir kez daha dile getirdi.

eyaletinde seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili devam eden seçimlerin "sahtekarca" yürütüldüğü iddiasını dillendiren Trump, "Postayla veya erken oylama yok, seçmen kimliğine evet." ifadesini kullandı.

Trump, 'hileli' dediği sistemi ortadan kaldırıyor: ABD seçimlerinde yöntem değişikliği

''2020 SEÇİMLERİNDE HİLE YAPILDI''

Donald Trump, paylaşımında, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki () yasa dışı bahis skandalıyla ilgili yürütülen soruşturmaya değinerek bununla, "Demokratların seçimlerde hile yapması" arasında karşılaştırmaya yer verdi.

2020 başkanlık seçimlerinde hile yapıldığını ve oyların çalındığı iddiasını yeniden ortaya atan ABD Başkanı Trump, bunun NBA'de yaşananlara göre "daha büyük bir skandal olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, 'hileli' dediği sistemi ortadan kaldırıyor: ABD seçimlerinde yöntem değişikliği

Trump, "Artık her şeyi biliyoruz. Umarım Adalet Bakanlığı, Amerikan tarihinin en büyük skandalına yakışır bir coşkuyla bu konuyu ele alır. Aksi takdirde, yaklaşan ara seçimler de dahil olmak üzere, aynı şey tekrar yaşanacak." görüşünü paylaştı.

SEÇİM GÖZLEMCİLERİ GELECEK

ABD Adalet Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, seçimlerin yapıldığı California'daki 5 ilçeye seçim gözlemcileri konuşlandıracağını duyurmuştu. Bakanlık, bu girişimini, "şeffaflığı, oy pusulası güvenliğini ve federal yasaya uyumu sağlama" çabası olarak tanımlamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lavrov'a Trump-Putin zirvesi soruldu: Ne zaman bir araya gelecekler?
Trump: 8 ayda 8 savaş bitirdim, barış konusunda BM'den çok daha iyiyim
ETİKETLER
#donald trump
#nba
#abd seçimleri
#california
#truth social
#Seçim Hilesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.