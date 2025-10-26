Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump: 8 ayda 8 savaş bitirdim, barış konusunda BM'den çok daha iyiyim

ABD Başkanı Trump, Malezya'da barış zirvesine katıldı. Trump, Tayland ve Kamboçya yaşanan çatışmalarını yönetiminin durdurduğunu ve barış konusunda Birleşmiş Milletler'den daha iyi olduğunu söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 11:26

ABD Başkanı , seyahatinin ilk ayağı olan 'da, ile arasındaki askeri anlaşmazlıkları sona erdirmeyi amaçlayan barış zirvesine katıldı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in hazır bulunduğu zirvede Kamboçya ile Tayland arasında ortak ateşkes anlaşması imzaladı. Zirvede söz alan Trump, Tayland Kralı Vajiralongkorn'un annesi Kraliçe Sirikit'in vefatı nedeniyle başsağlığı dileyerek konuşmasına başladı.

Trump: 8 ayda 8 savaş bitirdim, barış konusunda BM'den çok daha iyiyim

''ÇATIŞMAYI SONA ERDİREN TARİHİ ANLAŞMA''

ABD başkanı, Tayland ve Kamboçya arasındaki "tarihi" anlaşmada oynadığı rol için Malezya Başbakanı İbrahim'e de teşekkür etti. Barışa vesile olacak bu zirvenin "çok heyecan verici" olduğunu ve milyonlarca insanın hayatını kurtaracağını söyleyen Trump, "Bu, Kamboçya ile Tayland arasındaki askeri çatışmayı sona erdirecek tarihi bir anlaşmayı imzalarken, Güneydoğu Asya halklarının tamamı için çok önemli bir gün. Amerika Birleşik Devletleri adına, bu çatışmanın çözülmesine yardımcı olmaktan ve gururlu, bağımsız ulusların güvenlik, emniyet ve barış içinde refah içinde gelişebileceği bir bölgesel gelecek inşa etmekten gurur duyuyorum" dedi.

''BUNU YAPMAYI SEVİYORUM''

Temmuz ayında Tayland ve Kamboçya arasında yaşanan çatışmaların ardından masada bulunan dörtlü arasında yoğun bir telefon trafiği yaşandığını aktaran Trump, ABD yönetiminin çabaları sayesinde bu çatışmaların sona erdiğini hatırlattı.

Trump, iki ülke liderlerinin birbirine saygı duyması nedeniyle barış anlaşmasına giden sürecin kolaylaştığını vurguladı. Dünya genelindeki birçok çatışmanın son bulmasında rol oynadığını hatırlatan ve Tayland ve Kamboçya arasında varılan barış anlaşmasındaki rolüne dikkat çeken Trump, "Bunu yapmayı seviyorum. Yani, buna hobi dememeliyim çünkü hobiden çok daha ciddi bir şey ama iyi olduğum bir şey ve yapmayı sevdiğim bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

Trump: 8 ayda 8 savaş bitirdim, barış konusunda BM'den çok daha iyiyim

''8 AYDA 8 SAVAŞI BİTİRDİM''

Tayland ve Kamboçya arasında imzalanan barış anlaşmasının "milyonlarca hayat kurtarabileceğini" vurgulayan Donald Trump, "İki ülke arasında yaşanan kan dökülmesinin ardından dördümüz arasında birçok telefon görüşmesi yapıldı, ancak yönetimim bunu durdurdu" diye konuştu.

Trump, "sona erdirdiği" savaşlara ilişkin konuşarak, "8 ayda 8 savaşı bitirdim. Pakistan ile Afganistan'ın yeniden çatışmaya başladığını duydum ama bunu çok hızlı bir şekilde çözeceğim. Pakistan Mareşali ve Başbakanı harika insanlar" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, barış anlaşmaları yapma konusunda çok başarılı olduğunu belirterek, bu konuda Birleşmiş Milletler'den "çok daha iyi" olduğunu söyledi.

TİCARET ANLAŞMALARI

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ise barış anlaşmalarını gerçeğe dönüştürme yolundaki "kararlı liderliği" ve "yorulmak bilmeyen çabaları" için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Manet, "Bir anlaşmazlık ne kadar zor ve karmaşık olursa olsun, barışçıl yollarla çözülmelidir" şeklinde konuştu. Manet ayrıca anlaşmadaki yardımları için Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e de teşekkür etti.
Tayland-Kamboçya arasında varılan ortak ateşkes anlaşmasının ardından, ABD ile Tayland ve Kamboçya arasında ticaret anlaşmaları imzalandı.

ETİKETLER
#donald trump
#tayland
#asya
#kamboçya
#Malezya
#barış anlaşması
#Güneydoğu Asya
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.