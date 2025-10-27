Menü Kapat
 | Banu İriç

Lavrov'a Trump-Putin zirvesi soruldu: Ne zaman bir araya gelecekler?

Dünyanın gözü Ukrayna savaşının bitirilmesi gündemiyle toplanacak olan Donald Trump ve Vladimir Putin zirvesinde. Yakın zamanda görüşmesi beklenen taraflardan henüz net bir adım çıkmadı.

Lavrov'a Trump-Putin zirvesi soruldu: Ne zaman bir araya gelecekler?
AA
27.10.2025
saat ikonu 05:58
27.10.2025
saat ikonu 06:01

Rusya Dışişleri Bakanı 'a Rusya Devlet Başkanı ve ABD Başkanı arasında beklenen soruldu. Macar "Ultrahang" YouTube kanalına röportaj veren Lavrov Rusya-ABD arasındaki ilişkiler ve Ukrayna krizi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasında Macaristan’ın başkenti ’de zirve yapılması ihtimalini değerlendiren Lavrov, Trump'ın bunu teklif ettiğini, Putin’in de teklifi kabul ettiğini belirtti.

Lavrov'a Trump-Putin zirvesi soruldu: Ne zaman bir araya gelecekler?

"DAVET EDİLDİĞİMİZDE KABUL EDERİZ"

Lavrov, "Bir teklif var. Biz de nazik insanlarız. Davet edildiğimizde kabul ettiğimizi söylüyor ve görüşme formatı, yeri ve zamanı konusunda anlaşmayı teklif ediyoruz. Trump, 23 Ekim’de Beyaz Saray’da bu davetin iptal edildiğini bildirdi. Amerikalılar bir süre sonra iptalin erteleme anlamına geldiğini söyledi. Bu nedenle her şey davet edene bağlı." ifadesini kullandı.

Hafta başında Amerikan tarafının inisiyatifiyle ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Lavrov, bu görüşmede Rusya’nın Putin ile Trump arasında Alaska'daki zirvede varılan uzlaşılara bağlı kaldığını teyit ettiğini dile getirerek, şunları aktardı:

"Rubio, bu görüşmenin ardından yeni görüşme veya müzakereler hakkında konuşmadı. Ben de bu konuyu dile getirmedim, çünkü teklif ABD tarafından geldi. Amerikalıların rahat edeceği bir tempoda ilerlemeye hazırız. Bu noktada, Rusya ve ABD'nin Alaska'da açık ve doğrudan sağlanan anlaşmaların hayata geçirilmesi için atabilecek adımların net şekilde anlaşıldığını varsayıyorum."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Putin duyurdu: 'Dünyada eşi benzeri olmayan silah' Burevestnik'in testleri tamamlandı
ETİKETLER
#donald trump
#vladimir putin
#sergey lavrov
#budapeşte
#zirve
#Rusya-abd Ilişkileri
#Ukrayna Krizi
#Dünya
