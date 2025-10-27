Lavrov'a Trump-Putin zirvesi soruldu: Ne zaman bir araya gelecekler?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında beklenen zirve soruldu. Macar "Ultrahang" YouTube kanalına röportaj veren Lavrov Rusya-ABD arasındaki ilişkiler ve Ukrayna krizi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de zirve yapılması ihtimalini değerlendiren Lavrov, Trump'ın bunu teklif ettiğini, Putin’in de teklifi kabul ettiğini belirtti.

"DAVET EDİLDİĞİMİZDE KABUL EDERİZ"

Lavrov, "Bir teklif var. Biz de nazik insanlarız. Davet edildiğimizde kabul ettiğimizi söylüyor ve görüşme formatı, yeri ve zamanı konusunda anlaşmayı teklif ediyoruz. Trump, 23 Ekim’de Beyaz Saray’da bu davetin iptal edildiğini bildirdi. Amerikalılar bir süre sonra iptalin erteleme anlamına geldiğini söyledi. Bu nedenle her şey davet edene bağlı." ifadesini kullandı.

Hafta başında Amerikan tarafının inisiyatifiyle ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaptığını anımsatan Lavrov, bu görüşmede Rusya’nın Putin ile Trump arasında Alaska'daki zirvede varılan uzlaşılara bağlı kaldığını teyit ettiğini dile getirerek, şunları aktardı:

"Rubio, bu görüşmenin ardından yeni görüşme veya müzakereler hakkında konuşmadı. Ben de bu konuyu dile getirmedim, çünkü teklif ABD tarafından geldi. Amerikalıların rahat edeceği bir tempoda ilerlemeye hazırız. Bu noktada, Rusya ve ABD'nin Alaska'da açık ve doğrudan sağlanan anlaşmaların hayata geçirilmesi için atabilecek adımların net şekilde anlaşıldığını varsayıyorum."