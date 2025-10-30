Ev işlerini yapan insansı robot: NEO satışa çıkıyor! İşte fiyatı ve teknik özellikleri

Kullanıcıların ev işlerini yapmak üzere tasarlanan NEO için ön siparişler başladı. Norveçli robotik firması 1X'in imzasını taşıyan cihaz, dünyanın "tüketiciye hazır ilk insansı robotu" olarak lanse ediliyor. Geliştiricileri, NEO'yu şimdiye kadar üretilmiş en güvenli, en yetenekli ve en uygun fiyatlı insansı robot olarak konumlandırıyor.

Ütü katlamak, rafları düzenlemek veya hatırlatıcı kurmak gibi günlük işleri üstlenerek, insanların harcadıkları zamandan tasarruf etmelerini sağlıyor.

EV İŞLERİNİ YAPAN İNSANSI ROBOT: NEO

1X CEO'su ve kurucusu Bernt Børnich, yaptığı açıklamada insansı robotların uzun süre bilim kurgu ve araştırma konusu olduğunu ancak NEO'nun lansmanıyla birlikte bir ürün haline geldiğini belirtti.

Børnich, robotun "hayal gücümüz ile yaşadığımız dünya arasındaki boşluğu kapattığını" ve araştırma prototiplerinden günlük yaşama uygun, tüketiciye hazır yol arkadaşlarına geçişi işaret ettiğini vurguladı.

NEO'nun temelinde, sahiplerinin görevleri atamasını, programlamasını ve takibini sağlayan "Chores" (Ev İşleri) özelliği bulunuyor.

Kullanıcılar, basit sesli komutlar veya uygulama aracılığıyla NEO'dan odaları toplamayı, çamaşır katlamayı veya alanları temizlemeyi talep edebiliyor. Robotun bilmediği görevler içinse, kullanıcılar robotu yönlendirmek üzere bir "1X Uzmanı" rezervasyonu yapabilirler, böylece robot işi yaparken öğrenebiliyor.

Fiziksel görevlerin ötesinde, NEO ekran ihtiyacı duymadan sohbet etmeyi ve bağlamsal olarak anlamayı mümkün kılan dahili bir büyük dil modeli (LLM) ile donatılmış durumda. Audio Intelligence (Ses Zekası) özelliği sayesinde yalnızca kendisine hitap edildiğinde dinleme yeteneğine sahipken, Visual Intelligence (Görsel Zeka) ile nesneleri ve durumları tanıyabiliyor; örneğin mutfak tezgahındaki malzemeleri görüp yemek tarifleri önerebiliyor.

Robotun "Hafıza" özelliği ise, sohbetler arasında süreklilik sağlayarak alışveriş listelerini, doğum günlerini veya geçmiş tartışmaları hatırlamasını ve zamanla tepkilerini ayarlamasını mümkün kılıyor.

NEO'nun beyni, 1X'in tescilli yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Model evde gezinmek üzere gerçek dünya verileriyle eğitildi. Piyasaya sürüldüğünde, kapıları açabilir, eşyaları alabilir veya ışıkları kapatabilir. Ancak yazılım güncellemeleri ile yeni beceriler öğrenmeye ve ev halkının rutinlerine uyum sağlamaya devam edecek şekilde tasarlandı.

Donanım tarafında da robot oldukça gelişmiş. Önceki 1X robotlarının üzerine inşa edilen NEO, dünyanın en yüksek tork yoğunluklu motorları ile güçlendirilmiş, patentli bir Tendon Drive sistemine sahip.

Yalnızca 29,9 kg ağırlığında olan robot, 69,8 kg kaldırabiliyor ve 22 dB ile modern bir buzdolabından daha sessiz çalışabiliyor. Ayrıca Wi-Fi, Bluetooth ve 5G bağlantısının yanı sıra eğlence için dahili bir hoparlör sistemi de bulunuyor.

İNSANSI ROBOT NEO, 2026'DA EVLERE GELİYOR

NEO insansı robot; tan, gri ve koyu kahverengi renk seçenekleriyle 2026 yılında satışa çıkacak. Fiyat 20 bin dolar olarak belirlendi. Daha geniş erişim için ayda 499 dolarlık bir abonelik planı da mevcut olacak. 1X, teslimatlara önce ABD'de başlayacak. Ardından 2027'de küresel pazarlara açılmayı hedefliyor.