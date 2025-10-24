Dünyanın en ucuz insansı robotu tanıtıldı

İnsansı robotlar artık sadece laboratuvarların ya da dev şirketlerin değil, sıradan kullanıcıların da erişebileceği bir teknolojiye dönüşüyor. Çin merkezli Noetix Robotics, 9.998 yuan yani yaklaşık 1.370 dolar fiyat etiketine sahip Bumi adlı küçük insansı robotunu tanıtarak bu alanda yeni bir dönemin kapısını araladı.

KÜÇÜK BOY, BÜYÜK HEDEF

Sadece 94 santimetre boyunda ve 12 kilogram ağırlığında olan Bumi, Unitree veya Ubtech gibi markaların tam boy insansı robotlarıyla rekabet etmek için değil, farklı bir kategori oluşturmak için geliştirildi. Kompakt, hafif ve uygun fiyatlı yapısıyla özellikle ev ortamları ve eğitim alanları hedefleniyor.

Boyutuna rağmen oldukça dengeli hareket eden Bumi, yürüyebiliyor, dans edebiliyor ve fiyatına göre oldukça akıcı bir performans sergiliyor. Noetix, bu modeli “10.000 yuan altındaki ilk tüketici sınıfı insansı robot” olarak tanımlıyor.

EĞİTİM ODAKLI, MODÜLER TASARIM

Şirketin bu fiyat başarısının arkasında basit ama akıllı bir mühendislik anlayışı yatıyor. Hafif kompozit malzemeler, kendi geliştirdikleri hareket kontrol sistemi ve modüler bir yapı sayesinde maliyetler ciddi şekilde düşürülmüş.

Noetix, Bumi’de endüstriyel fonksiyonlardan çok eğitsel etkileşim ve öğrenme deneyimine odaklanıyor. Çocuklar için sürükle-bırak tarzı görsel programlama, sesli komut desteği gibi özellikler sayesinde Bumi hem bir öğrenme arkadaşı hem de kişisel asistan gibi kullanılabiliyor.

ROBOTİK YARIŞTA ÇİN HIZ KESMİYOR

Noetix’in önceki modeli N2, bu yılın başlarında düzenlenen bir insansı robot yarı maratonunda boy göstermiş ve 2.500’ün üzerinde sipariş almıştı. Bu başarı, şirketi Çin’in en hızlı büyüyen robotik girişimlerinden biri haline getirdi.

Temmuz ayında Unitree, 6.000 dolarlık fiyatıyla “en ucuz tam boy insansı robot” unvanını almıştı. Ancak Bumi, fiyatı neredeyse dörtte bire indirerek çıtayı yeniden belirliyor. 48V 3.5Ah bataryasıyla tek şarjda 1–2 saat çalışabilen robot, ön siparişe 11 Kasım’daki “Double 11” alışveriş festivalinde çıkacak.