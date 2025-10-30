Menü Kapat
19°
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

İkinci dalga yolda: Bahis skandalı başkanlara kadar uzanacak!

Bahis skandalında yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, bahis skandalına karışan 7'si üst klasman orta hakemi olmak üzere 152 hakemi PFDK'ya sevk etmişti. Gelecek hafta bu kez, sadece hakemlerden oluşmayacak olan ikinci dalganın geleceği öğrenildi. İşte detaylar...

İkinci dalga yolda: Bahis skandalı başkanlara kadar uzanacak!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2025
09:41
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
09:41

Türkiye Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu açıklamıştı.

İkinci dalga yolda: Bahis skandalı başkanlara kadar uzanacak!

152 İSİM PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Söz konusu hakemlerin 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığını tespit edilmiş ve 'ya sevk edilmişti. Bu hakemler arasında en dikkat çekeni Zorbay Küçük olmuştu. 152 ismin, savunmalarını vereceği belirtildi.

İkinci dalga yolda: Bahis skandalı başkanlara kadar uzanacak!

SIRA DİĞER İSİMLERDE

Şimdi gözler futbol ailesinin diğer fertlerine çevrildi. Yargı süreci devam ederken bahis skandalında 3700 faal futbolcunun da yer aldığı gündeme geldi. Futbolcularla ilgili Profesyonel Disiplin Kurulu sevklerinin gelecek hafta yapılması bekleniyor.

İkinci dalga yolda: Bahis skandalı başkanlara kadar uzanacak!

FUTBOLCULAR VE YÖNETİCİLER...

Futbolcuların yanı sıra bazı kulüp yöneticileri ve çalışanlarının da sevklerin içinde olacağı öğrenildi.

İkinci dalga yolda: Bahis skandalı başkanlara kadar uzanacak!

İKİNCİ DALGA YOLDA

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler, bahis skandalında ikinci dalgaya çevrilmiş durumda.

İkinci dalga yolda: Bahis skandalı başkanlara kadar uzanacak!
Hakemlerin bahis skandalı derinleşiyor! Kulüpler atağa geçti, hapis cezası yolda
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#futbolcu
#pfdk
#hakem
#Bahis Skandali
#Profesyonel Disiplin Kurulu
#Kulüp Yöneticisi
#Spor
