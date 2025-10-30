İkinci dalga yolda: Bahis skandalı başkanlara kadar uzanacak!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu açıklamıştı.

152 İSİM PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Söz konusu hakemlerin 152'sinin aktif şekilde bahis oynadığını tespit edilmiş ve PFDK'ya sevk edilmişti. Bu hakemler arasında en dikkat çekeni Zorbay Küçük olmuştu. 152 ismin, savunmalarını vereceği belirtildi.

SIRA DİĞER İSİMLERDE

Şimdi gözler futbol ailesinin diğer fertlerine çevrildi. Yargı süreci devam ederken bahis skandalında 3700 faal futbolcunun da yer aldığı gündeme geldi. Futbolcularla ilgili Profesyonel Disiplin Kurulu sevklerinin gelecek hafta yapılması bekleniyor.

FUTBOLCULAR VE YÖNETİCİLER...

Futbolcuların yanı sıra bazı kulüp yöneticileri ve çalışanlarının da sevklerin içinde olacağı öğrenildi.

İKİNCİ DALGA YOLDA

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler, bahis skandalında ikinci dalgaya çevrilmiş durumda.