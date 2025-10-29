Menü Kapat
Hava Durumu

Hakemlerin bahis skandalı derinleşiyor! Kulüpler atağa geçti, hapis cezası yolda

Türk futbolunun gündemine bomba gibi düşen bahis skandalı sonrasında, hukuki sürecin nasıl işleyeceği ve bahis oynanan maçların iptali noktasında nasıl adımlar atılacağı oldukça merak konusu oldu. Tgrthaber.com’a konuşan Avukat Mustafa Zafer, konuyla ilgili kamuoyunun tüm merak ettiklerini açıkladı. İşte detaylar…

Hakemlerin bahis skandalı derinleşiyor! Kulüpler atağa geçti, hapis cezası yolda
Türk futbolunu sarsan ve dünya gündemine oturan hakemlerin skandalı konusu derinleşiyor. 'nin disiplin soruşturması ve savcılığın adli incelemesi birlikte yürürken, hakemlerin nasıl ceza alacağı ve bahis oynanan maçların iptali olacak mı sorusu oldukça merak konusu oldu.

Hakemlerin bahis skandalı derinleşiyor! Kulüpler atağa geçti, hapis cezası yolda

Konuyla ilgili Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan Avukat Mustafa Zafer; "Hakemler kamu görevlisi olarak maç sonuçlarını etkilediyse, TCK 257'ye göre hapis cezası kaçınılmaz. Son 5 yılın maçları didik didik edilecek' dedi.

Hakemlerin bahis skandalı derinleşiyor! Kulüpler atağa geçti, hapis cezası yolda

İşte dikkat çeken röportajın detayları:

müsabakasında görev yapan ve müsabakayı yönetme görevini üstlenen, dolayısıyla bir spor müsabakasının kurallara uygun, adil ve rekabet esaslarına göre başlayıp sonuçlanmasını sağlayacak kişi olan hakemler, yapılacak olan karşılaşmaların başlamasından bitmesine kadar olan sürede kendilerine verilen bu görevi kamu görevlisi olarak yapmaktalar.

Bu kapsamda; ’nun idari yönden yapacağı disiplin soruşturması ile Cumhuriyet Başsavcılığının yürüteceği birbirinden bağımsız olarak yürütülecek.

Hakemlerin bahis skandalı derinleşiyor! Kulüpler atağa geçti, hapis cezası yolda

HAKEMLİK GÖREVLERİNE SON VERİLECEK!

Bu kapsamda geçmiş 5 yıla dönük müsabakalar incelenecek ve özellikle ismi geçen hakemlerin yönettikleri maçlarda bahis sonuçlarına nasıl etki ettikleri tek tek araştırılacak. Disiplin yönünden yapılacak incelemeler sonrasında sonuçlara doğrudan etki eden hakemlerin görevlerine son verilecek.

Hakemlerin bahis skandalı derinleşiyor! Kulüpler atağa geçti, hapis cezası yolda

KULÜPLERDEN TAZMİNAT DAVASI!

Ancak Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok daha derinleşerek devam edecek. Burada hakemlere hangi kulüp yöneticilerinin ulaştığı bu kirli sistemin içinde olan sporcuları hatta bu kişilerle yakın ilişki içinde olan herkes tek tek araştırılacak.

Hakemlerin bahis skandalı derinleşiyor! Kulüpler atağa geçti, hapis cezası yolda

Geçmişe dönük şeklen kesinleşmiş maç sonuçlarının hükümsüz sayılmayacağı bazı hukukçular tarafından değerlendirilmiş olsa bile kanaatimce yönettikleri maçın sonucuna doğrudan etki eden hakemlerin gerçekleştirdikleri bu eylemler nedeniyle kendilerine karşı tazminat davaları açılabilecektir.

Hakemlerin bahis skandalı derinleşiyor! Kulüpler atağa geçti, hapis cezası yolda

HAPİS CEZASI YOLDA!

3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri kanunun ek 1. maddesi uyarınca, kamu hizmeti olarak yapılan gençlik ve spor organizasyonlarında görevlendirilen geçici görevliler, o organizasyonla ilgili görevlerini fiili olarak yürüttükleri süre içinde veya bu görevi ile ilgili ilişkileri sırasında kamu görevlisi sayılır. Ceza kanunlarının uygulanması bakımından, bunların işledikleri suçlarla, bunlara karşı işlenen suçlarda Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır.

Hakemlerin bahis skandalı derinleşiyor! Kulüpler atağa geçti, hapis cezası yolda

Öte yandan 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 17. maddesinde de hakemlerin “kamu görevlisi” niteliğine sahip olduğu ve müsabaka günlerinde çalıştıkları yetkili makamların bilgileri dahilinde görevleri süresince idari izinli sayılacakları belirtilmiştir.

Tüm bu düzenlemeler ve emsal yargı kararları ışığında hakemlerin yönettikleri maçlarda kamu görevlisi olduğundan hareket ile maç yönetimi sırasında görevinin gerekliliklerini yerine getirmeyerek içinde bulundukları eylemler nedeniyle Türk Ceza Kanunun 257. Maddesinde düzenleme altına alınan suç kapsamında altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilirler.

